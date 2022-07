Vendi do të vijojë të ndikohet nga rrymat e nxehta të ajrit. Përgjithësisht ditën e enjte do të ketë mot me diell e vranësira kalimtare mesatare në relievet kodrinore-malore.

Era do të fryjë nga veriperëndimi e lehtë e përkohësisht mesatare në bregdet, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 17 deri 34°C

në zona e ulëta 20 deri 37°C

në zona bregdetare 21 deri 35°C

Ju urojmë një ditë të mbarë!/albeu.com