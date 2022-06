Gjatë kësaj fundjave në vend do të ketë ndikim të masave ajrore të nxehta.

Këto do të sjellin në pjesën perëndimore të vendit orë të gjata me diell. Në zonat malore kryesisht të shtunën vranësirat do të kenë tendencë zhvillimi.

Këto në orët me temperatura më të larta do të pasohen nga reshje shiu e shtrëngata me rrufe të izoluara./albeu.com