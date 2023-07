Parakalimi i gabuar çon në sherr dy të rinj në Vaun e Dejës, njëri nxjerr automatikun dhe arratiset

Dy të rinj janë konfliktuar në Vaun e Dejës, si pasojë e parakalimit të gabuar.

Policia e shtetit bën me dije se njëri prej dy të rinjve, shtetasi me iniciale M.P në konflikt e sipër ka nxjerrë nga makina një armë zjarri tip automatik. Më pas shtetasi M. P. është larguar dhe ka marrë armën e zjarrit tip automatik që mbante me vete.

Gjatë ndjekjes nga Policia, 28-vjeçari ka hedhur armën e zjarrit dhe është larguar. Policia po punon për kapjen e tij.

Gjithashtu në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, ka nisur procedimi në gjendje të lirë, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, për shtetasit A. H., 21 vjeç, K. Sh., 19 vjeç, R. H., 30 vjeç dhe Xh. H., 25 vjeç, të gjithë banues në fshatin Barbullush, Vau i Dejës, pasi kanë tentuar të fshehin armën e zjarrit që mbante shtetasi M. P.

Njoftimi policisë

Vau i Dejës

Shpallet në kërkim për armëmbajtje pa leje, shtetasi M. P., dhe punohet për kapjen e tij.

Sekuestrohet në cilësinë e provës materiale arma e zjarrit tip automatik.

Pas një konflikti të çastit për parakalim të gabuar me automjet, midis shtetasve M. P., 28 vjeç dhe A. Gj., 23 vjeç, shtetasi M. P. është larguar dhe ka marrë armën e zjarrit tip automatik që mbante me vete.

Ndërhyrja e menjëhershme e shërbimeve të Komisariatit të Policisë Vau i Dejës ka parandaluar përshkallëzimin e konfliktit midis këtyre dy shtetasve. Gjatë ndjekjes nga Policia, shtetasi M. P. ka hedhur armën e zjarrit dhe është larguar.

Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, ka nisur procedimi në gjendje të lirë, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, për shtetasit A. H., 21 vjeç, K. Sh., 19 vjeç, R. H., 30 vjeç dhe Xh. H., 25 vjeç, të gjithë banues në fshatin Barbullush, Vau i Dejës, pasi kanë tentuar të fshehin armën e zjarrit që mbante shtetasi M. P.

Vijon puna për kapjen e shtetasit M. P. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme./albeu.com/