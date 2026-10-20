Pamjet me dron/ Pjesëmarrje masive e pedagogëve në protestën e studentëve para Kryeministrisë! Të rinjtë refuzojnë dialogun, kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Pamjet me dron/ Pjesëmarrje masive e pedagogëve në protestën e studentëve para Kryeministrisë! Të rinjtë refuzojnë dialogun, kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Ditën e sotme, pedagogët dhe studentët u mblodhën para Kryeministrisë në një protestë kundër dhunës policore dhe në mbështetje të kërkesave të të rinjve.

Siç shihet edhe në këto pamje me dron, pjesëmarrja e padagogëve ka qenë jashtëzakonisht e lartë.

Të lidhura

None found

Protestuesit kanë refuzuar ofertën e kryeministrit Edi Rama për dialog, duke këmbëngulur se pa dorëheqjen e tij nuk mund të ketë negociata.

Pedagogu Sandër Kovaçi, u ka bërë thirrje prindërve dhe qytetarëve t’i bashkohen protestës, ndërsa ka theksuar se dialogu duhet të zhvillohet drejtpërdrejt mes qeverisë dhe studentëve.

Po ashtu, ai komunikoi vendimin e pedagogëve për të dalë çdo ditë në orën 10:00.

Në qendër të protestës është edhe refuzimi i tryezës së dialogut të propozuar nga Rama. Përmes thirrjeve “Pa dorëheqje s’ka dialog” dhe “E duam Shqipërinë pa Edi Ramën”, protestuesit kanë shprehur kërkesën për largimin e kryeministrit.

Po ashtu studentët kanë hedhur karriget me shënimin “Dialog” të vendosur më herët nga kryeministri Edi Rama.

 


Shtuar 20.10.2026 12:05

Tags: , , ,
Protestuesi “shpërthen” ndaj Ramës: Nëpunësit e tij me rroga 600 mijë lekëshe, por kanë ora dhe veshje nga 20 mijë euro, do të vazhdojmë kauzën (VIDEO)

Protestuesi “shpërthen” ndaj Ramës: Nëpunësit e tij me rroga 600 mijë lekëshe, por kanë ora dhe veshje nga 20 mijë euro, do të vazhdojmë kauzën (VIDEO)
SPAK i komunikon akuzat e reja, Belinda Balluku zyrtarisht e pandehur për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie dhe shkelje e barazisë në tendera

SPAK i komunikon akuzat e reja, Belinda Balluku zyrtarisht e pandehur për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie dhe shkelje e barazisë në tendera
VIDEO/ Studentët dhe pedagogët rifillojnë marshimin nga Kryeministria drejt Ministrisë së Arsimit

VIDEO/ Studentët dhe pedagogët rifillojnë marshimin nga Kryeministria drejt Ministrisë së Arsimit
Sindikata e Universiteteve mbështet bojkotin e studentëve, Kovaçi thirrje pedagogëve: Të mblidhemi çdo ditë në protestë!

Sindikata e Universiteteve mbështet bojkotin e studentëve, Kovaçi thirrje pedagogëve: Të mblidhemi çdo ditë në protestë!
Spiropali mungon në mbledhjen e grupit socialist pas kërkesës që Rama të hapë rrugë për zgjidhjen e krizës, zbardhet porosia e kryeministrit për deputetët

Spiropali mungon në mbledhjen e grupit socialist pas kërkesës që Rama të hapë rrugë për zgjidhjen e krizës, zbardhet porosia e kryeministrit për deputetët
Kreu i Sindikatës së Pedagogëve përplaset me Drejtoreshën e MIA! Përfaqësuesja e qeverisë detyrohet të largohet

Kreu i Sindikatës së Pedagogëve përplaset me Drejtoreshën e MIA! Përfaqësuesja e qeverisë detyrohet të largohet
Pedagogë dhe studentë sfidojnë kryeministrin poshtë zyrës së tij: Arrestoni Ramën!

Pedagogë dhe studentë sfidojnë kryeministrin poshtë zyrës së tij: Arrestoni Ramën!
VIDEO/ Pedagogët dhe të rinjtë heqin karriget e Ramës nga Kryeministria: Refuzojmë dialogun! Lironi studentët

VIDEO/ Pedagogët dhe të rinjtë heqin karriget e Ramës nga Kryeministria: Refuzojmë dialogun! Lironi studentët