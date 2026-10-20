Alarm në Paris para Barcelonës, dueli Digne–Yamal shihet si “vetëvrasje taktike

Alarm në Paris para Barcelonës, dueli Digne–Yamal shihet si “vetëvrasje taktike

PSG-ja po përgatitet nën presion për përballjen me Barcelonën në Ligën e Kampionëve, pasi mungesa e Nuno Mendesit ka vënë në vështirësi trajnerin Luis Enrique.

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Frika më e madhe e parisienëve lidhet me Lamine Yamalin. Talenti i Barcelonës mund të ketë përballë Lucas Dignen, një zgjedhje që kritikët e futbollit francez e konsiderojnë të papërshtatshme për ta neutralizuar sulmuesin spanjoll.

Me mungesën e Mendesit të konfirmuar për këtë ndeshje vendimtare, PSG-së i duhet të ndryshojë planin në krahun e majtë të mbrojtjes. Mbrojtësi portugez ka qenë një prej elementëve kryesorë për frenimin e aksioneve kundërshtare, ndaj Luis Enrique është i detyruar të përdorë një alternativë.

Debati në mediat dhe studiot sportive franceze tashmë përqendrohet te pyetja se cili lojtar mund të përballojë Yamalin, përtej diskutimit mbi mënyrën se si PSG-ja do të kërkojë fitoren.

Jean-Michel Larque, ish-legjenda e futbollit francez, e kundërshtoi ashpër mundësinë që Digne të aktivizohet në vend të Mendesit. Ai foli për këtë çështje në emisionin “Rothen s’enflamme”, të transmetuar nga radioja RMC.

Sipas Larque, përballja direkte mes ish-futbollistit të Barcelonës dhe Yamalit do të përbënte një rrezik të madh për skuadrën franceze.

“Ta vendosësh Lucas Dignen në një duel të drejtpërdrejtë me Lamine Yamalin nuk është thjesht problem, por vetëvrasje taktike. Transferimi i tij për këtë pozitë ishte një gabim serioz strategjik nga drejtuesit e PSG-së. Të gjithë e dinim se Lucas Hernandezi nuk ishte zëvendësuesi i duhur për Mendesin, e megjithatë drejtuesit e përsëritën të njëjtin gabim”, deklaroi Larque.

Edhe analisti Eric Di Meco shprehu rezerva për këtë zgjedhje, duke vënë në diskutim gjithashtu transferimin e Dignes nga Evertoni për shtatë milionë euro gjatë verës.

“Po flasim për një futbollist 33-vjeçar, karriera e të cilit po shkon qartazi drejt rënies. Ka dyshime serioze nëse ai është madje alternativa e tretë në pozitën e tij. Duke marrë parasysh moshën dhe aftësitë e tij aktuale, ky transferim nuk i përshtatet një projekti të përmasave të Paris Saint-Germainit”, u shpreh Di Meco.

Analisti francez përmendi edhe një episod të kaluar që, sipas tij, ende kujtohet nga publiku në Francë: penalltinë e shkaktuar nga Digne gjatë një përballjeje me Lamine Yamalin në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2016 mes Francës dhe Spanjës.


Shtuar 20.10.2026 12:10

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