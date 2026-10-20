Elbasani nis përgatitjet për përballjen me Teutën, pritet zyrtarizimi i trajnerit të ri

Skuadra e Elbasanit u rikthye në stërvitje mëngjesin e së martës. Klubi verdheblu publikoi në Story-n e Instagramit pamje nga seanca stërvitore, e cila po zhvillohet nën drejtimin e Hektor Idrizajt, në pritje të emërimit zyrtar të trajnerit të ri.
Elbasani po përgatitet për ndeshjen e javës së 8-të të “Abissnet Superiore”, ku do të përballet me Teutën në stadiumin “Niko Dovana”. Ndërkohë, Ivan Gvozdenovic u takua për herë të fundit me lojtarët dhe stafin, para se të largohej, dy ditë pas dorëheqjes.
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Glen Daja pritet të emërohet në orët në vijim në krye të skuadrës verdheblu. Ndihmësi i Ilir Dajës te Dinamo shihet si kandidati kryesor për këtë detyrë, e cila do të ishte e para për të në këtë rol.