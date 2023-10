PAMJE TË RËNDA/ Studentja godet me karrige në kokë mësuesen, bie pa ndenja

Akuza për krime janë ngritur kundër një 15-vjeçareje gjimnaziste në Michigan. Ajo u arrestua pasi hodhi një karrige metalike në kokën e një mësueseje.

Në videon që kapi incidentin e paimagjinueshëm në Southwestern Classical Academy, e mitura mund të shihet fillimisht duke i bërtitur një studenteje tjetër, përpara se të merrte karrigen dhe ta hidhte në kokën e mësueses, e cila po përpiqej t’i qetësonte vajzat.

Student seen in viral video from Flint Michigan throwing a chair at Teachers head has been charged with 2 counts of Felony Assaut. Teacher was found unconscious with head injuries and was admitted to hospital.

The ‘scholar’ as the school describes them is 15.… pic.twitter.com/lQUWXzqvmO

