Pamje të rënda, 7 të vrarë pas sulmit të bandës ndaj protestuesve në Haiti

Të paktën shtatë persona u vranë ditën e djeshme kur anëtarët e bandës hapën zjarr ndaj protestuesve në një periferi të Port-au-Prince, sipas organizatës joqeveritare CARDH (Qendra për Analizë dhe Kërkim mbi të Drejtat e Njeriut) në Haiti.

Turmat e njerëzve në periferi të Canan të kryeqytetit Haitian iu përgjigjën thirrjes së një pastori dhe dolën në rrugë, në mënyrë që të tregonin se janë të vendosur të mos tolerojnë më banda që po pushtojnë zonën.

Videot e publikuara në platformën X (ish Twitter) tregojnë rreth 100 njerëz, disa të veshur me bluza të verdha të grupit të lidhur me Pastor Marco, duke marshuar nëpër rrugët e Kanaanit.

A DISTURBING VIDEO | Witness the moment when the Canaan bandits mercilessly fired bullets at Pastor Marco worshipers who fearlessly approached them in Canaan Port-au-Prince. Another sad day in #Haiti 😢 , thank you King 👑 @DrArielHenry @USEmbassyHaiti the people of Haiti is… pic.twitter.com/XsYJjNMxWM

— Andy Gassant (@andygassant) August 26, 2023