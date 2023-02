Njihuni me njeriun më të pasur në vendin më të varfër në botë!

Me një popullsi prej 16 milionë banorësh, Malavi është pa dalje në det në rajonin juglindor të kontinentit afrikan.

Ai konsiderohet nga të gjithë indekset ndërkombëtare si kombi më i varfër në botë me një GDP 226 dollarë për frymë.

Por si është të jesh njeriu më i pasur në vendin më të varfër të planetit?

Njihuni me Shepherd Bushirin, një pronar mediash dhe pronar tokash bujqësore.

Profeti i vetëshpallur vlerësohet të ketë një pasuri neto prej 150 milionë dollarësh, kur bashkatdhetarët e tij do të duhej të jetonin gati 6 milionë vjet për të fituar atë pasuri.

Profeti, i cili përmendet si “Majori 1” i Papës në ciklet e krishtera, bleu tre avionë brenda dy vjetësh. Pasi bleu avionin e tretë një “Gulf Stream III” me vlerë 37 milionë dollarë më 6 janar, ai tha për shtypin: “Unë jam një njeri i Zotit. Besoj se duhet të jetoj me shembull. Unë mësoj fjalën që forcon besimin e të gjithëve. Unë mund t’i bëj të gjitha gjërat me anë të Krishtit që më forcon. Unë jam duke e bërë atë tani. Unë jam ajo që thotë Zoti se jam dhe jo si më gjykojnë të tjerët.”

“Profeti” duhet të ketë humbur pasazhin në Bibël ku Krishti i thotë të pasurit të japë të gjithë pasurinë e tij dhe ta ndjekë Atë…/Albeu.com/