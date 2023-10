Njihuni me 3 folësit e dytë të AllWeb 2023!

Konferenca e Marketingut Digjital AllWeb , e cila zhvillohet më 2 Nëntor në Tiranë prezanton 3 folësit e dytë. Ata janë ekspertë në fushën e AI, Data specialist, ndër personat më të shquar në Linkedin, strategë, folës, themelues biznesi si dhe ekspertë marketingu.

Steen Rasmussen

Me më shumë se 20 vjet përvojë me lidershipin, strategjitë e të dhënave dhe komunitetet dhe si folës i njohur ndërkombëtarisht në të dhëna, ai ka saktësisht atë që duhet për të krijuar vlerë nëpër organizata.

Në vitin 2001 Steen bashkëthemeloi agjencinë e tij të parë dixhitale bazuar në idenë thelbësore që dixhitali duhej të ishte në qendër të biznesit dhe të mbështeste qëllimet e organizatës së pari. Në vitin 2005 ai u largua për të bashkëthemeluar një agjenci tjetër, sepse agjencia e parë nuk hyri aq thellë në të dhënat për të aktivizuar plotësisht potencialin strategjik.

7 herë fitues i “Danish Analytics House”; 4 herë i nominuar si agjenci ndërkombëtare analitike e vitit dhe Steen personalisht 5 herë është nominuar si praktikues dhe influencues i industrisë i vitit nga Shoqata Digital Analytics.

Në 7 vitet e fundit ka ndihmuar gjithashtu në udhëheqjen e transformimit tonë dixhital. Si kompania e parë më e madhe në botë zbatuan një javë pune 30 orë/4 ditë me parë të plotë në vitin 2017. Të 3-të vitin e kaluar madje fituan titullin “Vendi më i mirë për të punuar”.

“Sot jam krenar që jam një mendimtar, komunikues dhe strateg i njohur i biznesit ndërkombëtar dhe shpresoj se kjo është më se e mjaftueshme që ju të arrini dhe të lidheni për një bisedë më të thellë me mua se si mund të ndihmojmë njëri-tjetrin”- thotë Steen në Linkedin-in e tij

Jasmin Alić

“Unë ndihmoj markat të fitojnë zemrat”- shprehet Jasmin.

Jasmin është i specializuar në zgjidhjen e sfidave të mesazheve të markës dhe strategjisë për çdo biznes që beson në atë që bëjnë. Pavarësisht nëse sapo keni nisur ose po rriteni, ai mund t’ju ndihmojë të ri(lançoni) ose (ri)markoni në mënyrën e duhur. Në 7 vitet e fundit, ka ndihmuar klientët të dilnin përpara audiencave të The Times, Huffington Post, Google I/O dhe Entrepreneur.

Disa emra markash me të cilat është lidhur puna e tij janë: Microsoft, Digicel, Marriott Bonvoy dhe Dash Digital Cash.

Ai është i shtyrë nga mantra “work smart at working hard”.

Miroslav Varga

Specialist i reklamave në motorët e kërkimit, mësues, profesionist dhe folës TEDx, multilingual. Me përvojë dhe i specializuar në optimizimin e Google Ads dhe analizën statistikore (data mining). Mendimtar, në fakt, një tregimtar. Flet rrjedhshëm kroatisht, gjermanisht dhe anglisht.

Trajner i certifikuar i Google AdWords – GCT dhe pedagog i marketingut në internet në disa shkolla dhe institucione. Një person i sinqertë, humorist dhe i ngrohtë me një gamë të gjerë interesi.

I vetmi trajner i certifikuar nga Google Ads që është njëkohësisht edhe gjysh për herë të 6 në të gjithë botën dhe së fundmi rrëmbeu edhe çmimin e parë në AdWorld Experience 2023, eventin më të madh të “Pay Per Click & Conversion Rate Optimization” bazuar në raste reale.

Thënia e preferuar: ” Hit the target, and you miss everything else”!

Më 2 nëntor, skena ALLWEB do të mirëpresë më shumë se 10 folës nga SHBA, Britania e Madhe, Danimarka dhe Izraeli, por edhe folës rajonalë nga Kroacia, Maqedonia, etj.

“Përvoja jonë dëshmon se investimi në mjete dhe kanale dixhitale është e vetmja mënyrë që kompanitë dhe organizatat të zhvillohen dhe të jenë konkurruese. Kjo është arsyeja pse fokusi ynë në marketingun dixhital, dixhitalizimin dhe transformimin e biznesit ishte zgjedhja e duhur për qasjen e ALLWEB të orientuar drejt së ardhmes.” – shprehet Gerti Boshnjaku, bashkëorganizator i konferencës.

“Tema kryesore për konferencën e këtij viti është Generative AI, e cila drejton evolucionin e marketingut dhe u mundëson markave të lundrojnë në peizazhin dixhital me saktësi dhe të ofrojnë përvoja të paharrueshme të markës. Folësit do të prekin aspekte të ndryshme të temës, duke përfshirë përmbajtjen, reklamat. analitikë, sjellje, kreativitet dhe komunikim,”- shton Darko Buldioski, një nga themeluesit dhe drejtor programi i konferencës.

ALLWEB u krijua për herë të parë në Maqedoni në vitin 2012 si një konferencë vjetore, duke shfaqur përmbajtje cilësore, folës fantastikë dhe raste studimore të dobishme të gjitha në një vend, brenda një dite të vetme. Në vitin 2016, Business Mag Albania e solli në Shqipëri.

Në këtë ngjarje unike, perspektivat e folësve ndërkombëtarë ndërthuren pa probleme me praktikat më të mira lokale, të sjella nga ekspertë të industrisë nga rajoni.

#E rëndësishme

Për ata që nuk e njohin, kjo konferencë organizohet brenda një dite, nga ora 09:00 – 18:00. Ajo bashkon folës të njohur ndërkombëtarisht nga e gjithë bota dhe rajoni. Prezantimet janë dinamike dhe me ritme të shpejta, mbulojnë një gamë të gjerë temash dhe përfshijnë panele që diskutojnë komunikimet dixhitale aktuale dhe të ardhshme dhe zgjidhjet inovative.

Që nga viti 2012, më shumë se 200 prezantues nga kompani ndërkombëtare si:

Google, The Coca-Cola Company, TechCrunch, T-Mobile, McDonald’s, The Drum, Raiffeisen Bank, Microsoft, Escape Studio, Agna Group, Manifest Social, Vodafone, Executive, GroupPRPepper, Publicis, Rinkya, Grouper, 404 Agency, McCann Erickson , Httpool, Cedevita, NewMoment, PressClipping, Scholz and Friends, Mobius, Inteligencr, TopShop (Studio Moderna) dhe Digitalizuj.me kanë dalë në skenën ALLWEB.

#ËshtëPërMua?

Kjo ngjarje është e vlefshme për kompanitë, CEO dhe punonjësit e tyre që punojnë në marketing, komunikim, PR, menaxhim, teknologji, inovacion, media të reja, media sociale, strategji, sisteme informacioni, etj. Është për reklamat, marketingun dhe agjencitë e PR dhe të tyre stafi ose klientët, mediat tradicionale dhe dixhitale, startup-et e reja dhe drejtuesit e tyre, konsulentët financiarë dhe strategjikë, menaxherët e markave/marketingut, ekspertët e shitjeve në internet dhe kushdo i interesuar për teknologjinë që dëshiron të mësojë për të ardhmen e afërt të zhvillimeve të komunikimit në një epokë plotësisht dixhitale .