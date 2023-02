Njihuni me 17-vjeçarin që mund të drejtojë një avion, por s’ka ende patentë makine

Një nxënës 17-vjeçar i shkollës Aberdeenshire ka marrë patentën e pilotit përpara se të ishte në gjendje të drejtonte një makinë.

Nxënësi i vitit të gjashtë të Akademisë Inverurie, George Walker Jnr, tha se ai ishte frymëzuar për të fluturuar nga gjyshi i tij i ndjerë Bob Southall, i cili ishte në RAF.

Adoleshenti tani shpreson të ndjekë një karrierë në aviacion.

Ai tha: “Qëllimi përfundimtar është që unë dua të jem një pilot i linjës ajrore. Unë dua të fluturoj me pasagjerë nëpër botë, një licencë private është vetëm hapi i parë.”

Piloti i ri shtoi: “Kam marrë mësimin tim të parë në korrik të vitit të kaluar, isha 16 vjeç, ishte ditëlindja ime.”

George tha për BBC Radio Scotland se gjyshi i tij ishte një pilot i RAF që fluturonte me aeroplanë transporti.

“Gjithmonë e kam parë atë dhe kam menduar se shpresoj se mund ta bëj këtë një ditë, kjo më ka bërë të dëshiroj të fluturoj”, tha ai.

“Kjo licencë më lejon të fluturoj vetëm me avion me helikë me një motor.”

“Unë mund të marr pasagjerë gjithashtu, të cilët mezi i pres.”

“Unë nuk kam marrë ende patentë shoferi, gjë që duket e mërzitshme, kam qenë pak i zënë.”

Për sa i përket fluturimit, ai tha: “Është ndjenja më e mirë në botë, nuk kam bërë kurrë diçka më të mirë se fluturimi, veçanërisht fluturimi vetëm. Është thjesht e pabesueshme, të shikosh të gjitha peizazhet, të kesh kontrollin e një makinerie të mahnitshme. ”

Babai George Snr tha se ai ishte "duke shpërthyer nga krenaria" për arritjet e djalit të tij.