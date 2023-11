VIDEO/ Avioni rrëzohet në oborrin e qendrës tregtare, vdes piloti

Një avion i vogël me një motor u rrëzua në parkingun e një qendre tregtare në Teksas të martën pasdite.

Piloti humbi jetën në vendin e ngjarjes.

Fire and police crews are on scene. FAA says the there was only the pilot on board the single engine Mooney M20.#Plano | #Texas pic.twitter.com/Mo7Vezf181

— BOOM!US (@HeadlineRoundup) November 22, 2023