Bombë në kondicioner? Heshtja mbulon funeralin e Prigozhin, vizita e dyshimtë para rrëzimit të avionit

Mediat ruse kanë aluduar se avionic i Yevgeny prigozhin u rrëzua pasi një bombë ishte vendosur brenda kondicionerit reaktiv.

Sipas medias Moskovsky Komsomolets në aparat mund të jetë vendosur një bombë, e cila është zëvendësuar për një defekt më 19 gusht.

“Corriere della Sera” shpjegon se gjithçka do të lidhej pra me një dështim në sistemin që rregullonte klimatizimin e avionit. Pas problemit, i cili daton në 18 korrik, do të ishte kërkuar një avion zëvendësues dhe avioni do të kishte qëndruar i palëvizshëm për javë të tëra pranë Moskës, në aeroportin Sheremetyevo. Në atë moment do të krijohej mundësia për të vendosur bombën në kondicionerin e ri.

Zakonet e një njeriu në rrezik të vazhdueshëm

Gazeta ruse Moskovsky Komsomolets shpjegon se kreu i Ëagner ndryshonte planet e tij në minutën e fundit, duke modifikuar orarin e tij për arsye pune, por mbi të gjitha për sigurinë e tij personale. Ai udhëtim për në Shën Petersburg duhej të bëhej në datën 20, por fluturimi ishte shtyrë për në datën 23. Më pas pati ndryshime në orar dhe në listën e pasagjerëve, nga tre në shtatë. Gjithçka normale për një personazh si Prigozhin, i cili merrej me negociata me rivalët dhe për këtë arsye ishte në rrezik të vazhdueshëm.

Vizita e dy blerësve hipotetikë

Megjithatë, vendimi për t’u treguar avionin, një Embraer, dy blerësve kandidatë, Alexandra Yulina dhe Sergey Klokotov, drejtues të kompanisë Rusjet, ngjall më shumë dyshime, të cilët hipën në aeroplan pasi ia dorëzuan pasaportën, praktikë normale në këto raste, në caktimin e datës 23 gusht (ishte caktuar për datën 19, por është shtyrë pikërisht për riparimin e kondicionerit).

Natalia Minibayeva shumë e besueshme, e cila kishte qenë në krah të Prigozhin për tetë vjet, e kishte menaxhuar situatën. Gjatë vizitës ishte i pranishëm edhe piloti Rustam Karimov. Nëse askush nuk ka vërejtur veprime të dyshimta në atë rast, nuk dihet asgjë për momentet e mëpasshme, para ngritjes. Përveç hipotezës së kondicionerit, ekziston edhe ajo e një bombe të vendosur pranë krahut.

Heshtja në funeral dhe varrim

Dhe, ndërsa në Moskë kreut të Ëagnerit i bëhen homazhe në shumë memorialë në qytet, ka heshtje për funeralin dhe varrimin e Prigozhin. Një kanal Telegram pranë shërbimeve të sigurisë shkruan se ceremonia mund të mbahet me dyer të mbyllura sot në Shën Petersburg. Kishte pasur propozime të ndryshme, pothuajse të gjitha të lidhura me një funeral në vendet e pushtuara: flitej veçanërisht për Bakhmout. Por duket se autoritetet po përpiqen që lamtumira e fundit për Prigozhin të mos kthehet në një ngjarje në mbështetje të mercenarëve dhe për këtë arsye do të ishte zgjedhur një funksion privat. Asgjë nuk dihet as për varrimin, i cili dyshohet se mund të bëhet në një vend adhurimi. Pra, gjithçka mbetet e mbuluar me mister, teksa Vladimir Putin pritet të mungojë.