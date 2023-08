Rrëzohet avioni i Prigozhin në Moskë, kreu i Wagner dyshohet se ishte në bord

Një avion është përplasur në Moskë, pasditen e së mërkurës, teksa dyshohet se në të ka qenë shefi i Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Konkretisht, siç raporton agjencia ruse e lajmeve, Tass, kreu i grupit mercenar, ishte në listën e pasagjerëve, megjithëse nuk është konfirmuar nëse ai kishte hipur në të vërtetë.

BREAKING ⚡️Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, along with atleast 10 others, have been killed in a plane crash in Russia’s Tver region pic.twitter.com/41Dkq2OzwB

