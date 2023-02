Një vit nga pushtimi rus në Ukrainë, mesazhi i Zelenskyt: 2023 do të jetë viti i fitores sonë

Ndërsa zbardhi agimi në një ditë përkujtimore dhe sfidash, Volodymyr Zelenskyy shkroi në Twitter se ukrainasit e kishin dëshmuar veten se ishin “të pathyeshëm” në atë që ai e quajti “një vit dhimbjeje, pikëllimi, besimi dhe uniteti”.

“Ne e dimë se viti 2023 do të jetë viti i fitores sonë!”, thuhej në tweet.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023