Ndikimi i Rusisë i lë në hije zgjedhjet në Serbi

Serbia është një nga mbështetësit kryesorë të Rusisë në Evropë. Kremlini do të dëshironte ta mbante në këtë mënyrë dhe ka siguruar që mediat miqësore me Rusinë në Serbi të shpërndajnë propagandë anti-perëndimore.

Politikani dhe diplomati serb Vladimir Krsljanin, 63 vjeç, ka qenë një nga mbështetësit më të shquar të bashkëpunimit të ngushtë midis Serbisë dhe Rusisë për dekada. Ai ishte një zyrtar i lartë në Partinë Socialiste të Serbisë të Sllobodan Millosheviçit, mbrojtjen e të cilit bëri emër në gjyqin për krime lufte në Hagë.

Në një libër, titulli i të cilit përkthehet si “Bota e Re. Serbia, Rusia, Kina – e ardhmja ka filluar”, të cilin ai e prezantoi në Beograd në fillim të muajit, Krsljanin përshkruan një botëkuptim që është i popullarizuar nga një pjesë e madhe e popullsisë serbe. . Ai përmban rreshta të tillë si: “Ashtu si Krishti, Rusia bën një luftë për të shpëtuar botën” dhe “Dy zgjedhjet e vetme janë fitorja e Rusisë ose shkatërrimi i njerëzimit”.

Teza të tilla mund të gjenden çdo ditë në mediat proruse në Serbi. Kanalet e kontrolluara nga Kremlini Sputnik Serbia dhe RT Balkan, të cilat të dyja kanë zyra në Beograd dhe transmetojnë prej andej fqinjëve të Serbisë, janë motorë të fuqishëm të makinës propagandistike. Shumë transmetues serbë përdorin “informacionet” e tyre, të cilat shpesh transmetohen të pakontrolluara.

Dezinformatat fshehin rolin e BE-së në Serbi

Hapja e fundit e një tubacioni të ri të gazit natyror nga Bullgaria në Serbi jep një tregues të ndikimit të keqinformimit. Tubacioni do të sigurojë akses në gaz nga Azerbajxhani duke filluar nga viti i ardhshëm. Serbia, e cila ka statusin e kandidatit për në BE, mori 75 milionë euro (82 milionë dollarë) nga BE për të kontribuar në 85 milionë euro kostot e ndërtimit. Rreth 50 milionë euro ishin donacion, pjesa tjetër përbëhej nga kredi me interesa të ulëta.

Megjithatë, kjo pothuajse nuk u raportua në mediat serbe, madje transmetuesi shtetëror RTS pretendoi se gazi vinte nga Rusia. Në fotot e shtypit nga ceremonia e hapjes, përfaqësuesi i BE-së fshihej nga presidenti serb Aleksandar Vuçiq.

Rusia po bën gjithçka që mundet për të lidhur Serbinë me veten, dhe si Kremlini ashtu edhe mediat e kontrolluara nga shteti po bëjnë gjithçka që munden për të mbështetur Vuçiqin. Gazeta beogradase Informer, e cilësuar shpesh si “megafoni i presidentit”, botoi kohët e fundit një artikull duke denoncuar rivalët politikë të partisë në pushtet: “Ambasadat e huaja dhe [investitori dhe filantropisti amerikan Xhorxh] Soros janë prapa saj opozita gënjeshtare”. Kjo u mbështet nga pretendimi se Russia Today zbuloi informacionin.

Dhe e përjavshmja nacionaliste e krahut të djathtë Pecat botoi një portret të ministrit të Jashtëm rus Sergei Lavrov në numrin e saj më të fundit, duke e cituar atë të thoshte: “Unë jam i shqetësuar për serbët”.

Gjermania kritikohet shpesh

Nuk është e re që mediat serbe i referohen vëllazërisë ushtarake serbo-ruse në dy luftërat botërore të shekullit të 20-të.

Ambasadori rus në Serbi, Alexander Bozan-Kharchenko, është mysafir i shpeshtë në mediat serbe dhe shpesh argumenton se Perëndimi po vepron në Ukrainë ashtu siç veproi në Kosovë.

Si mediat ruse ashtu edhe ato serbe kanë prezantuar “kartën e Kosovës” si asin e tyre në vrimë, duke pretenduar se Rusia dhe Kina në Këshillin e Sigurimit të OKB-së janë garantuesit e pretendimeve të vazhdueshme të Serbisë ndaj Kosovës, e cila humbi territorin e saj në vitin 2008 shpalli pavarësinë nga Serbia. dhe popullsia e të cilit përbëhet kryesisht nga shqiptarë. Argumenti është se “Perëndimi” dëshiron të sigurojë që kjo ndarje e një krahine dikur serbe të mbetet e përhershme.

Rusia e paraqet veten si një alternativë “reale” ndaj Perëndimit. “Mjeshtrat perëndimorë të NATO-s janë në ofensivë dhe po urdhërojnë Serbinë të gjunjëzohet dhe të dorëzohet”, shkroi së fundmi Sputnik Serbia. Ky pretendim është marrë nga një numër i mediave serbe online.

Mediat ruse dhe serbe shpesh akuzojnë Gjermaninë në veçanti për nxitjen e një grushti shteti në Serbi. Kur ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock kritikoi kohët e fundit tonin nacionalist të fushatës zgjedhore serbe, ajo u akuzua për “ndërhyrje të rëndë”. Ajo dhe politikanë të tjerë gjermanë u akuzuan se “folën për një të ardhme të lavdishme të BE-së, ndërsa copëtuan shtetin serb” – një vërejtje që i referohej Kosovës.

Vuçiq betohet për besnikëri ndaj Moskës

Vuçiq, politikani kryesor i Partisë Progresive Serbe (SNS), duket se ka menaxhuar i vetëm fushatën zgjedhore, edhe pse presidenti nuk lejohet të ndërhyjë në politikën e partisë sipas kushtetutës. Në mirënjohje për mbështetjen e Rusisë, ai u betua për besnikëri ndaj Rusisë.

“Unë luftova për të siguruar që miqësia me Rusinë që kemi ndërtuar gjatë dekadave të mos shkatërrohet brenda natës,” tha Vuçiç së fundmi, duke iu referuar refuzimit të tij të vazhdueshëm për të vendosur sanksione ndaj Rusisë pavarësisht vendosjes së statusit kandidat të vendit të tij në BE, duke theksuar se Rusia është e Serbisë. “mik tradicional”.

Vuçiq gjithashtu ka pohuar vazhdimisht përmes mediave serbe që ai kontrollon se vendet perëndimore po financojnë opozitën për ta rrëzuar atë.

Edhe pse në Serbi nuk është aspak e papranueshme të jesh pro-rus, si në jetën reale ashtu edhe në botën virtuale të krijuar dhe mbajtur nga media, paradoksalisht shteti ka lidhje shumë më të ngushta me Perëndimin sesa me Rusinë. Serbia kryen dy të tretat e tregtisë së saj me BE-në, burimi i shumicës së investimeve të huaja.

Për më tepër, pak njerëz do të vendosnin të shkonin në Rusi për të studiuar ose për të gjetur punë. Për shumë njerëz, vetëm Perëndimi ofron një të ardhme më të mirë, veçanërisht Austria dhe Gjermania./DW