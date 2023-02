“Na paguani deri në 14 shkurt!” Sulmi ndaj Air Albania, çfarë është LockBit ransomware?

Prej disa muajsh Shqipëria ka qenë shënjestër e sulmeve kibernetike që kanë rrezikuar të dhënat e qytetarëve dhe kanë shkaktuar probleme në shumë sisteme online.

Qeveria ka fajësuar për sulmet hakerat iranianë, gjë që çoi në tensionimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve.

E fundit në radhë që ka rënë pre e sulmeve ishte linja ajrore shqiptare “Air Albania”.

PBS station KVIE, AirAlbania, CPL Industries, UK, 8×8…

LockBit posts 7 new victims so far.

