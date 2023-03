Mijëra përdorues hasin probleme, Twitter “bie” për herë të dytë brenda pak ditëve

Platforma e rrjeteve sociale Twitter po përballet me probleme teknike për herë të dytë brenda një jave, si pasojë e të cilave mijëra përdorues janë bllokuar nga postimet e tyre.

Problemet nisën pasditen e së hënës në shumë vende të botës. Megjithatë, arsyet pse Twitter është bllokuar ende nuk dihen.

Përdoruesit kanë raportuar se kanë parë një mesazh kur klikojnë në një lidhje përmes aplikacionit Twitter ose faqes së internetit.

“Plani juaj aktual API nuk përfshin qasje në këtë pikë përfundimtare”, thotë mesazhi që gjithashtu sugjeron të vizitoni një faqe zhvilluesish në lidhje me API-në e Twitter.

API është mënyra se si programet kompjuterike “flasin” me njëri-tjetrin dhe transmetojnë informacione në mënyrë që përdoruesit të kenë akses në veçori të tilla si imazhe, video ose lidhje.

Njerëzit kanë përjetuar probleme duke përfshirë shkurtime të gjera globale të shërbimeve në muajt pasi miliarderi Elon Musk bleu Twitter.

Twitter njoftoi se do t’i jepte fund aksesit falas në API-në e tij, i cili më parë lejonte palët e treta të zhvillonin aplikacione dhe mjete për t’i përdorur me Twitter. Nuk është e qartë nëse çështjet e së hënës lidhen me ndryshimin e pritur. /albeu.com