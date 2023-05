“Më përdhunoi”, pas denoncimit të vajzës, arrestohet 32-vjeçari në Durrës

Një 32 vjeçar është arrestuar ditën e sotme në Durrës, pas kallëzimit nga një 24-vjeçare për përdhunim.

Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi me iniciale A. Rr., 32 vjeç, banues në Lushnjë, pasi ka bërë kallëzim një 24-vjeçare, se shtetasi A. Rr. ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë, me të.

Vijojnë veprimet hetimore, për verifikimin e plotë të këtij kallëzimi. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë, me të rritura”.