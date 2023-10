LIVE/ Izraeli “në luftë” pas sulmit të Hamasit, mbi 800 të vdekur dhe mijëra të plagosur

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, deklaroi se Izraeli është “në luftë”, pas sulmit masiv që militantët e Hamasit nisën më 7 tetor.

“Ne jemi në luftë”, tha Netanyahu. “Nuk është “operacion”, por luftë”, theksoi lideri izraelit gjatë një adresimi televiziv.

Shërbimi kombëtar i shpëtimit në Izrael tha se të paktën 500 izraelitë janë vrarë dhe mbi 2.000 të tjerë janë plagosur si pasojë e dhunës, raporton BBC.

Ministria palestineze e Shëndetësisë tha se të paktën 313 persona janë vrarë në Gaza dhe mbi 1.600 të tjerë janë plagosur gjatë dhunës.

Grupi militant Hamas tha se ka lëshuar mijëra raketa në Izrael mëngjesin e 7 tetorit, duke nxitur autoritetet që të lëshojnë alarme për sulme ajrore në mbarë vendin, përfshirë në Jerusalem dhe Tel Aviv. Izraeli u kundërpërgjigj duke kryer sulme ajrore ndaj caqeve në Rripin e Gazës.

Luftëtarët e Hamasit po ashtu kanë kaluar kufirin e fortifikuar dhe kanë hyrë në Izrael, duke u përleshur me forcat e mbrojtjes së Izraelit në jug të shtetit.

Hamasi lëshoi një deklaratë, duke thënë se mbi 5.000 raketa janë lëshuar në atë që e ka quajtur “Operacioni Përmbytja Al-Aksa”.

“Ne kemi vendosur t’i japim fund të gjitha krimeve të pushtimit”, u tha në deklaratë. “Koha e tyre për të kryer krime pa u mbajtur përgjegjës ka mbaruar”.

Lideri i Hamasit, Ismail Haniyeh, tha se sulmi që ka nisur në Gaza do të përhapet në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalem.

“Ky ishte mëngjesi i mposhtjes dhe poshtërimit të armikut tonë, ushtarëve dhe kolonëve të tij”, tha ai. “Ajo çfarë ndodhi sot shfaq dobësinë e armikut”.

Dhjetëra avionë luftarakë izraelitë kanë kryer operacione mbi Gaza, ndërsa zyrtarët izraelitë deklaruan se kanë shënjestruar caqe ushtarake dhe qendrat e komandës së Hamasit.

Sulmi vjen në kohën kur në Izrael po shënohet një festivali fetar hebrej.

13:04- VIDEO/ “Ambulancë!” Britma dhe të qara, momenti kur vriten dy turistë izraelitë nga oficeri i policisë në Egjipt

Dy turistë izraelitë dhe udhërrëfyesi i tyre egjiptian janë qëlluar për vdekje në qytetin egjiptian të Aleksandrisë, tha ministria e Jashtme e Izraelit. Një oficer policie dyshohet se hapi zjarr ndaj një grupi turistësh izraelitë në qytet. Oficeri tani është në paraburgim, thonë raportet. Kanali televiziv Extra News citoi gjithashtu një zyrtar të paidentifikuar të sigurisë të thoshte se një person tjetër u plagos në sulm. Ky është sulmi i parë i tillë ndaj izraelitëve në Egjipt në dekada. Sakaq, janë bërë publike pamjet pak minuta pas sulmit vrasës. Footage of Israelis shot dead in Alexandria, Egypt by a police officer😡😡#Israel_under_attack pic.twitter.com/0yJYwHyjwT — truth917393 (@truth917393) October 8, 2023 Në video dëgjohen personat e pranishëm duke bërtitur: Ambulacë! Vrasjen e turistëve e ka konfirmuar dhe ministria e Jashtme izraelite. Sulmi shënon një përshkallëzim të mëtejshëm të ngjarjeve në Gaza, duke përfshirë një inkursion të rrallë nga militantët palestinezë në territorin izraelit në kufi me Rripin e Gazës dhe një shkëmbim zjarri të vazhdueshëm midis Hezbollahut dhe ushtrisë izraelite në kufirin verior të Izraelit. Egjipti dhe Izraeli nënshkruan një traktat paqeje në vitin 1979 dhe kanë krijuar lidhje shumë më të ngushta në vitet e fundit.

12:55- Lufta në Izrael, Franca pezullon fluturimet drejt Tel Avivit

Linja ajrore franceze Air France ka pezulluar fluturimet e saj drejt Tel Avivit .

Pas sulmeve të Hamasit në Izrael, kryeministrja franceze, Elizabeth Bourne, tha se masa është vënë në fuqi për shkak të kushteve luftarake.

Megjithatë, ende nuk dihet se sa do të zgjasë pezullimi

12:48- Papa Françesku bën thirrje për t’i dhënë fund dhunës në Izrael: Le të lutemi për paqe

Papa Françesku ka bërë thirrje për t’i dhënë fund dhunës në Izrael dhe Palestinë pas inkursionit të armatosur të Hamasit dje dhe përgjigjes së IDF.

Ai tha se terrorizmi dhe lufta nuk ofrojnë zgjidhje për problemet e rrënjosura thellë në rajon.

“Lufta është një disfatë, vetëm një humbje. Le të lutemi për paqen në Izrael dhe Palestinë,” tha Papa në fjalimin e tij javor para besimtarëve në Sheshin e Shën Pjetrit.

Më shumë se 400 militantë palestinezë janë vrarë në jug të Izraelit dhe në Rripin e Gazës, si dhe dhjetëra të tjerë janë kapur.

Të paktën 350 persona kanë humbur jetën në Izrael dhe thuajse 1600 të tjerë mbetën të plagosur nga sulmi i armatosur i së shtunës nga Hamasi. Gjithashtu, raportohet për mbi 100 persona të marrë peng. Shteti izraelit njoftoi se po punon për marrjen nën kontroll të territorit të sulmuar nga Hamasi dhe për lirimin e pengjeve.

Në këtë shpërthim të ri të konfliktit është përfshirë edhe Libani, nga ku milintatët e Hezbollahut lëshuan disa raketa në drejtim të Izraelit.

12:10-Izraeli nis sulmet tokësore, ajrore dhe detare në Gaza

Izraeli ka nisur sulmet nga toka, ajri dhe deti në Gaza, pas një paralajmërimi më herët se qeveria do të hakmerrej për sulmet vdekjeprurëse të ditës së djeshme.

Izraeli është ende në gjendje shoku, me dhjetëra njerëz të zhdukur dhe që besohet se janë pengje brenda Rripit të Gazës të bllokuar. Një qendër për persona të zhdukur është ngritur pranë aeroportit Ben Gurion.

Në të njëjtën kohë, luftëtarët e Hamasit pretendojnë se janë ende të pranishëm në qytetet në jug të Izraelit, sipas një deklarate nga organizata. Forcat e Mbrojtjes të Izraelit thanë se numri i izraelitëve të vrarë që kur Hamasi nisi sulmin e tij të shtunën është rritur në 350.

Po kështu mbi 400 palestinezë janë vrarë dhe rreth 2,000 janë plagosur në Gaza nga sulmet ajrore hakmarrëse izraelite që nga e shtuna, sipas ministrisë palestineze të shëndetësisë./Albeu.com/

11:00- Luftimet Hamas-Izrael, ministria e Jashtme publikon numrat e telefonit dhe adresat për qytetarët shqiptarë

Ministria e Jashtme e Shqipëria ka dalë me një njoftim të rëndësishëm për të gjithë shtetasit shqiptarë nisur nga situata në Izrael.

Ministria ka vënë në dizpozicion për të gjithë shtetasit shqiptarë që jetojnë në Izrael numrat e telefonit ku mund të kërkojnë ndihmë.

Gjithashtu i bën thirrje që për arsye sigurie mos udhëtojnë drejt Izraelit.

Njoftimi i plote

Nisur nga situata në Izrael, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme që prej ditës së djeshme është në kontakt me të gjithë shtetasit shqiptarë që jetojnë (punojnë/studiojnë) atje. Në funksion të sigurisë së qytetarëve tanë lutem publikimim sa më parë të informacionit si më poshtë:

Për shkak të situatës së jashtëzakonshme në Izrael, informojmë qytetarët shqiptarë si në vijim: Aeroporti ndërkombëtar Ben Gurion ( https://www.iaa.gov.il/en/) është i hapur.

Qytetarët shqiptarë që kanë nevojë për informacion për largimin nga Izraeli të kontaktojnë në nr.whats app:

+972 54-904-2813 ose në adresën e emailit: [email protected]

Për arsye sigurie, këshillohet të mos ndërmerrni udhëtime drejt Izraelit, edhe nëse kishit planifikuar udhëtime drejt këtij shtetit.

09:54- Izraeli përgatitet për sulm tokësor në Gaza, mbi 600 izraelitë dhe palestinezë të vdekur

Më shumë se 350 persona janë vrarë në Izrael dhe rreth 313 persona janë vrarë në Rripin e Gazës deri më tani, sipas mediave lokale. Të dyja palët raportojnë se janë mijëra të plagosur nga përleshjet e nisura dje, 7 tetor, pas sulmit kundër Izraelit, i cili ka shkaktuar shqetësim të madh në komunitetin ndërkombëtar.

Sipas informacioneve të transmetuara nga Guardian, ushtria izraelite mëngjesin e sotëm filloi përgatitjet për një sulm tokësor në Rripin e Gazës, ndërsa në të njëjtën kohë vazhdon operacionet për lirimin e pengjeve dhe neutralizimin e luftëtarëve të Hamasit që ndodhen ende në territorin izraelit.

Natën e kaluar, Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) rimorën ndërtesat e pushtuara nga militantët e Hamasit dhe kryen kërkime shtëpi më shtëpi për të gjetur terroristë të fshehur.

Sot në mëngjes ata njoftuan se kanë goditur shtëpinë e shefit të departamentit të inteligjencës së Hamasit.

Artileria izraelite gjithashtu hapi zjarr në mëngjes në Libanin jugor pasi Hezbollahu shënjestroi tre pozicione të ushtrisë izraelite në zonën e diskutueshme të Fermave Shebaa.

Hezbollahu mori përgjegjësinë për sulmin me raketa dhe artileri në territorin e kontrolluar nga Izraeli sot, duke thënë se ishte në “solidaritet” me popullin palestinez.

Ai tha në një deklaratë me shkrim se sulmi kishte në shënjestër tre poste, duke përfshirë një “vend radar” në zonën e Fermave Shebaa, një rrip toke i mbajtur nga Izraeli që nga viti 1967 dhe i pretenduar nga Libani.

Të paktën 256 persona vdiqën në Rripin e Gazës në sulmet izraelite që pasuan sulmin e ndërmarrë nga grupi islamik palestinez Hamas kundër Izraelit, njoftoi sot Ministria e Shëndetësisë në Gaza.

Mes të vdekurve janë 20 të mitur, sipas ministrisë, ndërsa 1788 palestinezë janë plagosur.

Kronika e Sulmit

Për arsye që shkaktojnë dyshime në mbarë botën dhe janë nën hetim nga vetë shteti i Izraelit, në orët e hershme të mëngjesit të 7 tetorit 2023, palestinezët kryen një sulm të paprecedentë, të planifikuar dhe të koordinuar në mënyrë spektakolare ndaj tyre.

Breshëria e papritur e zjarrit nga Hamasi u bë me 5000 raketa, të cilat goditën objektiva në pjesë të ndryshme të Izraelit, duke përfshirë edhe kryeqytetin e vendit, Tel Aviv, si dhe Jeruzalemin.

Në të njëjtën kohë, komandot e Hamasit pushtuan territorin izraelit duke përdorur edhe parashuta, duke vrarë dhe marrë peng civilë dhe ushtarë izraelitë pa dallim.

Pala izraelite, mobilizoi shpejt mekanizmin e saj mbrojtës, duke nisur një kundërsulm të ashpër ndaj separatistëve palestinezë. Izraeli, përveç operacioneve ushtarake nga toka, deti dhe ajri, zbatoi planin për bllokimin e Rripit të Gazës, duke ndërprerë furnizimin me energji elektrike në këtë zonë.

Sulmi i Hamasit ndaj Izraelit erdhi saktësisht 50 vjet dhe një ditë pas shpërthimit të konfliktit të përgjakshëm arabo-izraelit të njohur si Lufta e Yom Kipurit. Dhe, jo rastësisht, krahasimi mes dy palëve ndërluftuese ishte automatik. Prandaj, vlerësohet se sulmi i vazhdueshëm i Hamasit ndaj Izraelit është tashmë më vdekjeprurësi që nga epoka e Yom Kipurit, një luftë që shpërtheu më 6 tetor 1973 dhe shkaktoi vdekjen e rreth 2800 izraelitëve dhe 8000 personave në aleancën sulmuese egjiptio-siriane.

Në konfliktin aktual, Irani ka mbajtur anën e luftëtarëve të Hamasit. Me njoftime zyrtare me tone solemne, qeveria e Teheranit përgëzon Hamasin për sulmin ndaj Izraelit, duke theksuar se pret “çlirimin e Palestinës nga pushtuesit”.

Nga ana izraelite, kryeministri Benjamin Netanyahu, në fjalimin e parë menjëherë pas sulmit, iu përgjigj sfidës së Hamasit duke paralajmëruar një kundërsulm të gjatë dhe të furishëm, “deri në fitoren përfundimtare të Izraelit”, siç tha ai.

“Qytetarë të Izraelit. Jemi në luftë”, ishin fjalët e para të Netanyahut në videomesazhin e tij.

“Ajo që po bëhet nuk është biznes, nuk është shkallëzim. Është luftë. Këtë mëngjes Hamasi nisi një sulm të befasishëm, vrasës kundër Shtetit të Izraelit dhe qytetarëve të tij. Kjo është ajo që po jetojmë nga sot dhe nga orët e para të mëngjesit.”

“Kam thirrur një mbledhje të krerëve të sistemit të sigurisë së vendit. Fillimisht kam urdhëruar pastrimin e zonave ku terroristët kanë depërtuar dhe ky operacion po kryhet në këto orë. Në të njëjtën kohë, urdhërova mobilizimin e gjerë të rezervave tona dhe nisjen e një kundërsulmi luftarak. Me forca dhe shtrirje që armiku nuk i ka parë deri më sot.

Armiku do ta paguajë më shtrenjtë se kurrë. Ndërkohë, u bëj thirrje qytetarëve të Izraelit që t’i binden plotësisht udhëzimeve të ushtrisë dhe milicisë. Jemi në luftë dhe do ta fitojmë”.

Me të njëjtin ton si Benjamin Netanyahu, Ministri i Mbrojtjes i Izraelit e quajti atë sulmin e Hamasit ” gabim fatal”.

Do të thotë, me sa duket, se izraelitët nuk do të ndalojnë kundërsulmin nëse nuk e asgjësojnë plotësisht organizatën separatiste, e cila ka kontrolluar Rripin e Gazës për 15 vitet e fundit. Megjithatë, është e qartë se përveç humbjeve të jetës dhe materialeve, prestigji i Izraelit ka marrë një goditje dërrmuese nga befasia e Hamasit, si siguria kombëtare, kundërzbulimi, shërbimet antiarmiqësore etj. të Izraelit konsiderohen më të mirët dhe më efikasët në botë.

Reagimet ndërkombëtare

Për sa i përket reagimeve ndërkombëtare ndaj shpërthimit të ri në Lindjen e Mesme dhe kësaj radhe me Izraelin drejtpërdrejt në qendër, edhe një herë në historinë e tij, Perëndimi ka kaluar në anën e mbrojtësve.

Për shembull, reagimi i presidentit të SHBA-së, Joe Biden, bazuar në deklaratën e tij ishte se “e gjithë bota po shikon imazhe të tmerrshme. Mijëra raketa bien mbi qytetet izraelite. Terroristët e Hamasit nuk po vrasin vetëm ushtarë izraelitë, por edhe civilë në rrugë dhe shtëpi. Kjo është e papranueshme dhe e pafalshme. Izraeli ka të drejtë të mbrohet. Këtë mëngjes fola me kryeministrin izraelit Netanyahu për sulmet e tmerrshme dhe të vazhdueshme në Izrael. Shtetet e Bashkuara dënojnë pa mëdyshje këtë sulm të tmerrshëm ndaj Izraelit nga terroristët e Hamasit me bazë në Gaza. Ia bëra të qartë Netanyahut se ne jemi të gatshëm të ofrojmë të gjitha mjetet e duhura të mbështetjes për qeverinë dhe popullin e Izraelit. Terrorizmi nuk justifikohet kurrë. Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten dhe popullin e tij. Shtetet e Bashkuara lëshojnë një paralajmërim për çdo shtet tjetër armiqësor ndaj Izraelit që kërkon të përfitojë nga kjo situatë: Mbështetja e administratës sime për sigurinë e Izraelit është e palëkundur. Mendimet tona, të miat dhe të Jill-it, janë me të gjitha familjet e prekura nga dhuna. Jemi të shkatërruar nga humbja tragjike e jetës dhe shpresojmë për një shërim të shpejtë për të gjithë të plagosurit. Stafi im dhe unë po monitorojmë nga afër situatën dhe do të mbetem në kontakt me Benjamin Netanyahun”.

Nga ana e saj, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cilësoi sulmin e Hamasit si “terrorizëm të llojit manipulues”, ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Burbock komentoi se “dhuna dhe raketat ndaj qytetarëve të pafajshëm duhet të ndalen. tani”, presidenti francez Emmanuel Macron dënoi kategorikisht veprimin e Hamasit dhe shtoi se “u shpreh mbështetjen time të plotë viktimave, familjeve dhe të dashurve të tyre”, ndërsa zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë, Mikhail Bogdanov, theksoi se “ne jemi gjithmonë në favor të vetëpërmbajtjes”.

Në emër të qeverisë greke, kryeministri Kyriakos Mitsotakis, në një postim në “X” shprehet si më poshtë: “Dënoj fuqishëm sulmin e tmerrshëm terrorist të sotëm kundër Izraelit, i cili shkaktoi një numër të madh viktimash civile. Ne qëndrojmë pranë popullit të Izraelit dhe mbështesim plotësisht të drejtën e tij për vetëmbrojtje”.

“Një nga ditët më tragjike në historinë e Izraelit” tha sot Përfaqësuesi i Lartë Joseph Borel. Ai vuri në dukje se foli me ministrin e Jashtëm të Izraelit Eli Cohen dhe shprehu “solidaritetin e Bashkimit Evropian dhe dënimin e dhunës dhe terrorizmit”.

Origjina e konfliktit

Sa i përket origjinës së konfliktit, sigurisht që Rripi i Gazës është një zonë veçanërisht e djegshme e Lindjes së Mesme, gjatë gjithë kohës. Është një zonë e zgjatur në brigjet e Detit Mesdhe, në kufi me Izraelin dhe Egjiptin, me një sipërfaqe prej vetëm 365 metrash katrorë km. Gaza është një nga vendet më popullsinë më të dendur dhe një nga vendet më të varfëra në botë (papunësia tejkalon 50%), shtëpia e 2.3 milionë palestinezëve.

Pas zgjedhjeve të vitit 2007, administrimi i Gazës u mor nga organizata Hamas, edhe pse që nga viti 1967, si ajo ashtu edhe Bregu Perëndimor, pra territoret që përbëjnë shtetin palestinez, janë nën pushtimin izraelit.

Armiqësia mes palestinezëve dhe izraelitëve është e vazhdueshme dhe e pashuar. Përleshjet dhe konfliktet, me intensitet të ndryshëm, praktikisht nuk kanë pushuar kurrë. Megjithatë, pas episodit të nxehtë të fundit të rëndë, në vitin 2021, me ndërhyrjen e Egjiptit, Katarit dhe OKB-së, ishte arritur njëfarë qetësimi. Në fakt, Izraeli u dha leje pune disa mijëra palestinezëve në Gaza, të cilët siguruan jetesën, ndërkohë që pati edhe një farë lehtësimi të masave kufizuese nga forcat izraelite.

Pavarësisht kësaj, protestat palestineze në gardhin që ndan Gazën nga Izraeli nuk pushuan. Dhe, në fund, ato rezultuan të ishin një prelud i operacioneve ushtarake aktuale që u shfaqën në sulmet e Hamasit, mëngjesin e 7 tetorit 2023. Duke dhënë shkas për shpërthimin e një lufte që, sipas deklaratave të Netanyahut, do të jenë të gjata dhe të pamëshirshme.

08:35- Zyrtarët palestinezë: Më shumë se 250 të vdekur në Gaza

Ministria palestineze e Shëndetësisë në Gaza thotë se 256 palestinezë, përfshirë 20 fëmijë, janë vrarë në sulmet ajrore izraelite në 24 orët e fundit. 1788 persona të tjerë janë lënduar, njofton ministria.

Forcat Ajrore izraelite publikuan më herët pamjet e sulmeve të saj në ndërtesa të shumta në Rripin e Gazës ku thuhet se ndodhen objektivat ushtarake të Hamasit.

Informacioni nga Gaza ka qenë i pakët, por fotografitë dhe pamjet në mediat sociale tregojnë ndërtesa të shumta, përfshirë vendet e adhurimit të kthyera në rrënoja.

Disa tregojnë banorët e Gazës që kërkojnë strehim në spitale.

Autoritetet izraelite thanë se kanë filluar të evakuojnë banorët

08:25- Lufta në Izrael, Borrell: Prioritet ndalimi i dhunës menjëherë dhe lirimi i pengjeve

Përfaqësuesi i Lartë Josep Borrell foli për “një nga ditët më tragjike në historinë e Izraelit” .

Ai vuri në dukje se ka biseduar me ministrin e Jashtëm të Izraelit Eli Cohen dhe shprehu “solidaritetin e Bashkimit Evropian dhe dënimin e tij ndaj dhunës dhe terrorizmit”.

“Siç kemi thënë në një deklaratë të lëshuar më herët, BE qëndron në solidaritet me Izraelin, i cili ka të drejtë të mbrohet sipas ligjit ndërkombëtar, kundër sulmeve të tilla të dhunshme dhe pa dallim,” shtoi ai .

Borrell foli gjithashtu me kryeministrin palestinez Mohammad Stageh.

“Tani prioritet është ndalimi i menjëhershëm i dhunës dhe de-përshkallëzimi, si dhe lirimi i të gjithë pengjeve”, theksoi ai.

Ai shtoi se “siguria e stafit tonë diplomatik të BE-së ka qenë gjithashtu një burim shqetësimi”.

Përfaqësuesi i Lartë ishte në kontakt gjatë ditës së djeshme të shtunën me Delegacionin dhe i gjithë personeli aktualisht është i sigurt, ashtu si edhe stafi civil i Misioneve të Përbashkëta të Politikës dhe Sigurisë (CSDP) në terren.

“Ne gjithashtu koordinojmë shërbimet konsullore dhe shërbimet e sigurisë për qytetarët e BE-së, në kontakt me shtetet anëtare”, theksoi ai.

Përfaqësuesi i Lartë vuri në dukje se “shkalla e sulmit ka habitur komunitetin ndërkombëtar, por ne e dinim se përparimi për paqe nuk ishte i qëndrueshëm”.

“BE rikujton rëndësinë e punës për një paqe të qëndrueshme përmes përpjekjeve të rinovuara në procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Kjo është pikërisht arsyeja pse, së bashku me Lidhjen e Shteteve Arabe, Arabinë Saudite, Egjiptin dhe Jordaninë, ne filluam një nismë të përbashkët për të ndihmuar në rigjallërimin e zgjidhjes me dy shtete më 18 shtator me “Përpjekjet e Ditës së Paqes”. Qëndrimi i BE-së mbetet se rruga përpara qëndron në zgjidhjen me dy shtete ”, përfundoi Josep Borrell.

07:46-Kryeministri Netanyahu: Izraeli përballet me një “luftë të gjatë dhe të vështirë”

Ndërsa ushtria izraelite dhe militantët e Hamasit nga Gaza vazhdojnë luftimet, kryeministri Benjamin Netanyahu u tha izraelitëve se ata po hyjnë në një “luftë të gjatë dhe të vështirë”.

Në një mesazh gjatë natës, Netanyahu tha se lufta ishte “detyruar pas një sulmi vrasës nga Hamasi” dhe faza e parë do të përfundonte në orët e ardhshme kur shumica e militantëve në territorin izraelit ishin zhdukur, shkruan BBC.

Militantët e Hamasit depërtuan në komunitetet jugore të Izraelit të shtunën dhe që atëherë kanë lënë të vdekur 250 persona.

Izraeli u përgjigj me sulme ajrore në Gaza, ku zyrtarët palestinezë shëndetësorë thanë se më shumë se 230 persona janë vrarë.

Qeveria izraelite tha gjithashtu se do të ndërpresë furnizimin me energji elektrike, karburant dhe mallra për Gazën.

Izraeli ka bllokuar zonën, së bashku me Egjiptin, që nga viti 2007, duke përmendur sigurinë e saj si arsye.