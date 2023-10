VIDEO/ “Ambulancë!” Britma dhe të qara, momenti kur vriten dy turistë izraelitë nga oficeri i policisë në Egjipt

Dy turistë izraelitë dhe udhërrëfyesi i tyre egjiptian janë qëlluar për vdekje në qytetin egjiptian të Aleksandrisë, tha ministria e Jashtme e Izraelit.

Një oficer policie dyshohet se hapi zjarr ndaj një grupi turistësh izraelitë në qytet. Oficeri tani është në paraburgim, thonë raportet.

Kanali televiziv Extra Neës citoi gjithashtu një zyrtar të paidentifikuar të sigurisë të thoshte se një person tjetër u plagos në sulm.

Ky është sulmi i parë i tillë ndaj izraelitëve në Egjipt në dekada.

Sakaq, janë bërë publike pamjet pak minuta pas sulmit vrasës.

Footage of Israelis shot dead in Alexandria, Egypt by a police officer😡😡#Israel_under_attack pic.twitter.com/0yJYwHyjwT

