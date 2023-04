Ky është profesioni i parë që po “zhduket” nga inteligjenca artificiale

Po, me siguri ka ardhur momenti që të gjithë pak a shumë kishim frikë, inteligjenca artificiale ndoshta ka goditur një industri që nuk e prisnim.

Këtë herë e gjithë kjo situatë me ChatGPT goditi vetë Levi’s, markën e xhinseve që e njohim prej vitesh, por që sigurisht i besojmë me sy mbyllur. Por çfarë ndodhi saktësisht atje në selinë e Levit? Çfarë do të bëjë kompania që do të zëvendësojë një profesion shumë bazë që e njohim prej vitesh?

Modelet do të humbasin punën shumë shpejt zonja dhe zotërinj, po, AI është vendosur të marrë përsipër Levi’s dhe ndoshta ngadalë, ngadalë të gjithë industrinë e modës. Kompania Lalaland është e specializuar pikërisht për këtë, pra për të bërë modele virtuale me përmasa perfekte, të cilat janë aq reale sa syri nuk e di se bëhet fjalë për kompjuter. Tani do të shohim reklamat e Levit, por modelet do të jenë dixhitale. Mund të mos tingëllojë aq tragjike nga njëra anë, por me siguri shumë njerëz do të humbasin punën e tyre.

Menaxherët e modeleve në Levi’s, megjithatë, sigurojnë se kurrë nuk do të zëvendësojnë plotësisht modelet e zakonshme në reklamat e tyre. Tani, sigurisht, ne nuk e dimë nëse mund të besojmë diçka të tillë, pasi modelet e AI janë në fund të fundit më të lira se ato normale njerëzore. Cila kompani nuk do ta dëshironte këtë? Pa kosto për modelet e saj, fitim i plotë nga reklama, proporcione perfekte, etj.

Tani nëse kjo është morale, ne ndoshta nuk jemi njerëzit e duhur për t’iu përgjigjur. Pra, kur morali kishte lidhje me paratë dhe tregtinë gjithsesi për ta pasur atë tani që AI po del në plan të parë më e fortë se kurrë? Kohë të vështira janë përpara për të gjithë ne, për sa kohë që ne kemi inteligjencën për të përdorur AI në avantazhin tonë. /albeu.com