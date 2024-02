Kryeministri Talat Xhaferi flet për shkarkimin e ministrave: Qeveria funksionon plotësisht dhe pa pengesa

Gjatë një interviste televizive, kryeministri i sapozgjedhur i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferri, foli për shkarkimin e dy ministrave dhe propozimet për qeverinë e tij, ku theksoi se funksionon plotësisht dhe pa probleme.

“Qeveria po funksionon plotësisht. Janë ndërmarrë veprime dhe masa në lidhje me zgjidhjen e statusit të një pjese, përkatësisht të anëtarëve të Qeverisë në përputhje me procedurën e përcaktuar dhe me kompetencat e dhëna me Kushtetutë”, është shprehur kryeministri Xhaferi.

Gjithashtu, ai theksoi se fokusi i tij primar janë kompetencat që i ka si Kryetar i Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

“Unë jam Kryetar i Qeverisë dhe jam përgjegjës për Qeverinë. Unë kujdesem që Qeverinë ta udhëheq sipas ligjeve, rregulloreve dhe procedurave dhe funksionimit të Qeverisë”, përfundoi Xhaferi.