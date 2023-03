“Kristi nuk do të dalë”, çfarë di Sabiani? Të martën do të flasim

Sabiani është një nga 6 banorët që hynë në shtëpinë e Big Brother në spektaklin e së shtunës. Hyrja e tij “tronditi” Kristin, i cili sapo kishte filluar romancën me vajzën e Sabianit, Keisin.

Sabiani ka shprehur mospëlqimin e tij për marrëdhënien e Keisit me Kristin. Sakq gjatë një diskutimi dje me Kristin dhe Keisin, Sabiani ka thënë se të tre do të flasin gjerë e gjatë pas spektaklit të së martës.

Ai tha se Kristi nuk do të dalë të martën nga sgtëpia e BBV. Kujtojmë se Kristi është në nominim me Oltën dhe Armaldon.

Por çfarë di Sabiani që thotë se Kristi nuk del të martën?

Sabiani: Kristi nuk do të dalë të mrtaën. Ti s’do dalësh do rrish këtu. Pas të martës do ulemi, do të flaism.