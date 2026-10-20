Kreu i Sindikatës së Pedagogëve përplaset me Drejtoreshën e MIA! Përfaqësuesja e qeverisë detyrohet të largohet

Kreu i Sindikatës së Pedagogëve përplaset me Drejtoreshën e MIA! Përfaqësuesja e qeverisë detyrohet të largohet

Një debat është shënuar para Kryeministrisë mes kreut të Sindikatës së Pedagogëve, Aleksandër Kovaçi, dhe drejtoreshës së MIA-s, Manjola Hasa.

Kovaçi i ka kërkuar Hasës të largohej nga zona, duke e akuzuar se prania e saj po nxiste tensione dhe po provokonte protestën.

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“Largohu që këtu, se provokon protestën”, i është drejtuar ai përfaqësueses së qeverisë, e cila kishte shkuar për të përcjellë ftesën për dialog.

Pas përplasjes verbale me kreun e Sindikatës së Pedagogëve, Manjola Hasa është zhvendosur në një tjetër pjesë pranë Kryeministrisë, ku ka vijuar të qëndrojë jashtë godinës.


Shtuar 20.10.2026 11:44

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