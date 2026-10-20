Rin Ahmeti shpallet “Ylli i javës” për xhiron e 10-të në Albi Mall Superligën e Kosovës

Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), së bashku me sponsorin zyrtar të Superligës, Albi Mall, ka vijuar ndarjen e çmimit tradicional “Ylli i Javës”, që i jepet futbollistit më të spikatur të çdo xhiroje në Albi Mall Superligë.
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Pas përfundimit të ndeshjeve të xhiros së dhjetë, këtë vlerësim e ka marrë futbollisti i FC Prishtina, Rin Ahmeti.
Ahmeti u bë protagonist kryesor në fitoren e rëndësishme të skuadrës kryeqytetase në transfertën ndaj FC Ballkanit në Suharekë, pasi shënoi golin që vendosi takimin.
Goli i tij i siguroi FC Prishtinës tri pikë me shumë vlerë në kampionat, ndërsa paraqitja e përgjithshme e futbollistit ishte një kontribut i rëndësishëm për suksesin e ekipit.
Vendimi për ndarjen e çmimit “Ylli i Javës” është marrë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit.