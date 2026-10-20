Ronaldo kryeson listën e futbollistëve më të paguar, Messi në vendin e dytë

Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi vijojnë të dominojnë skenën e futbollit ndërkombëtar, ndërsa sukseset e tyre shoqërohen edhe me të ardhura jashtëzakonisht të larta. Edhe pse të dy po i afrohen fundit të karrierës, ata kanë ndërtuar pasuri dhe aktivitete biznesi që shkojnë përtej lojës në fushë.
Sipas të dhënave të Forbes, Ronaldo pritet të arkëtojë rreth 267 milionë euro gjatë sezonit 2026/2027, duke zënë vendin e parë në klasifikimin e futbollistëve me të ardhurat më të mëdha në botë.
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Rreth 222,5 milionë euro të kësaj shume lidhen me kontratën e tij me klubin saudit Al Nassr. Pjesa tjetër, afërsisht 44,5 milionë euro, parashikohet të vijë nga sponsorët dhe aktivitetet e tij të biznesit.
Pas portugezit renditet Lionel Messi, i cili pritet të sigurojë të ardhura prej 129 milionë eurosh.
Kontributi i Inter Miamit në këtë shumë vlerësohet në rreth 62,3 milionë euro, ndërsa 66,8 milionë euro të tjera pritet të gjenerohen nga marrëveshjet komerciale dhe angazhimet e tij jashtë futbollit.
Krahasuar me Ronaldon, Messi e ka një pjesë më të madhe të të ardhurave të lidhur me bizneset dhe partneritetet me kompani të ndryshme.
Një prej shtyllave kryesore të aktivitetit ekonomik të Ronaldos është marka CR7, e cila përfshin veshje, parfume dhe hotele.
Portugezi ka investuar edhe në kompani që merren me teknologjinë dhe pajisjet e avancuara.
Përmes këtyre sipërmarrjeve, ai mund të ruajë të ardhura të konsiderueshme edhe pas përfundimit të karrierës si futbollist profesionist.
Messi, ndërkohë, ka zgjedhur të forcojë bashkëpunimet afatgjata me marka të njohura në nivel ndërkombëtar dhe po shfaq interes në pronësinë e klubeve të futbollit.
Ai ka blerë klubin spanjoll Eldense, ndërsa më herët kishte marrë nën pronësi Cornella. Gjithashtu, pas përfundimit të karrierës, argjentinasi mund të përfitojë një pjesë të aksioneve të Inter Miamit.
Të ardhurat e parashikuara të Ronaldos dhe Messit së bashku arrijnë rreth 396 milionë euro. Kjo shifër përbën pothuajse gjysmën e rreth 838 milionë eurove që Forbes parashikon se do të fitojnë dhjetë futbollistët më të paguar gjatë sezonit.
Lista përfshin edhe emra të rinj si Kylian Mbappe dhe Lamine Yamal, të cilët po rrisin gradualisht famën dhe vlerën e tyre në treg.
Duhet theksuar se shifrat e renditjes i referohen të ardhurave të pritshme për një sezon dhe nuk tregojnë pasurinë totale të futbollistëve.
Pas largimit nga futbolli, gjendja e tyre financiare do të ndikohet edhe nga mënyra se si do të administrojnë bizneset, investimet dhe kontratat e sponsorizimit.
Kështu, përballja mes dy legjendave nuk kufizohet më te golat dhe trofetë, por shtrihet edhe në ndikimin që ata do të ruajnë në botën e biznesit.