Këto gjëra nuk duhet t’i mbani kurrë në portofol

Ju mund të vendosni gjithçka në çantën tuaj, por sipas ekspertëve, janë pesë gjëra që nuk duhet t’i mbani kurrë me vete kur jeni jashtë.

Pesë gjërat që nuk duhet të keni kurrë në portofolin tuaj janë:

Kodet

Ju jeni duke rrezikuar sigurinë tuaj dhe sigurisht që nuk e dëshironi këtë. Asnjëherë mos mbani me vete fjalëkalime që lidhen me jetën tuaj personale dhe profesionale, sepse do të bëheni viktimë e mashtrimit më lehtë se sa mendoni.

Kartë identiteti ose pasaportë

As karta e identitetit dhe as pasaporta nuk duhet të jenë në portofol, pasi me këto të dhëna mund të aplikoni edhe për një kartë krediti.

Çelësat e shtëpisë tuaj

Në rast se ju vjedhin portofolin, do ta kenë shumë të lehtë të vizitojnë shtëpinë tuaj. Prandaj është mirë të kurseni gjithmonë hapësirë ​​duke vendosur brenda saj diçka shumë më të vogël dhe të padëmshme.

Numri i amzës në diplomë

Sipas ekspertëve, ne nuk duhet të marrim numrin i amzës në diplomë me vete. Nëse bie në duart e gabuara, çdo person i zgjuar do të ketë akses në të dhënat personale që do të ketë në dispozicion.

Kontrollo transferimin

Mbajtja e një çeku në portofol është e ndaluar pasi do të jetë “dhurata” perfekte për atë që e kap ose është keqdashës.