“Fitoj 9 mijë euro në muaj, por edhe 30 mijë”, rrëfimi shokues i eskortës 23-vjeçare në Tiranë

Një e huaj 23-vjeçare tregon eksperiencën e saj si eskortë në Shqipëri, Në një intervistë ekskluzive me Megi Pojanin në “MeKast”, në Top Channel.

Ajo ka rrëfyer pa doreza çdo gjë për jetën e saj dhe sesi e nisi këtë punë, teksa tregoi se fiton nga 4 mijë deri në 9 mijë euro në muaj.

Më tej ajo nuk ka nguruar të tregojë dhe eksperiencat me burrat shqiptarë, duke thënë se shumica e klientëve janë beqarë, por ka dhe nga ata të martuarit. Sipas saj këta të fundit janë më të mirë për të, pasi janë më të kujdesshëm dhe nuk i hapin probleme.

Pjesë nga intervista:

– Sa vjeçe je?

– 23

– Më trego pak për fëmijërinë tënde…

– Kam pasur një fëmijëri shumë të mirë, kam prindër të shkëlqyer, por nuk e dinë se çfarë pune bëj, mendojnë se punoj në një klub nate

– Sa fiton në muaj?

– Kur nuk është muaj i mbarë 4 ose 5 mijë euro, në muaj të mbarë 8-9 mijë euro. Ose kur të bie jackpot siç fitova 30 mijë. Një klient me mori për 1 muaj. Familjes i dërgoj 400-500 euro

– Paguan qira?

– Po, 500 euro. Te shtëpia ku jetoj nuk marr klientë.

– Si e nise?

– Punoja në një klub nate dhe aty njoha disa burra të pashëm, më pyetën sesa doja dhe kështu nisi. Në fillim shkoja me njerëz që i pëlqeja, pastaj paratë ishin bonus. Klienti i parë më dha 500 dollarë. Më duheshin para, dhe seksi ishte i mirë. Isha 18 vjeçe kur nisa të bëj seks për para

– Të pëlqen kjo punë?

– Më pëlqejnë paratë. 300 euro për një muaj, i jap diçka kompanisë, por marr 250 të pastra. Ka raste kur marr më shumë kur më le bakshish klienti dhe bëj diçka ekstra.

– Sa djem takon në ditë?

– 8

– Lodhesh në fund të ditës?

– Sigurisht, dua vetëm gjumë. Është lodhje fizike.

– Pjesa më e madhe janë të lidhur, të martuar, apo beqar?

– Janë 60 me 40, 60% beqar. Të rinj e beqar. Në fillim kur erdha këtu i pyesja se përse e bënin kur mund të gjejnë pa para. Më thonin është më e lehtë, do shkoj në klub e do shpenzoj po kaq para, do humbas kohë dhe ndoshta nuk marr asgjë, këtu vij, paguaj dhe marr atë që dua.

– Ke burra të martuar të rregullt?

– Po, më pëlqejnë ata. Janë më të mirët, nuk të japin probleme, përdorin prezervativ. Nuk të japin probleme më vonë, nuk të shkruajnë, rrinë me mua, mbarojnë punë dhe shkojnë në shtëpi.

– I marrin në telefon gratë kur janë me ty?

– Po, ka raste dhe fëmijët.

– E hapin?

– Ndonjëherë po, ndonjëherë jo. Kisha një rast me një klient që më mori te një hotel afër zyrës. Kur e mori gruaja me kamera, u vesh shpejt dhe iku në zyrë, foli dhe u kthye prapë.

– Çfarë kërkojnë më shumë meshkujt shqiptarë në shtrat? Kërkojnë gjëra që nuk ua pranojnë gratë?

– Jo, kërkojnë veshje seksi dhe kaq. Kënaqen me faktin që është një person i ri, që nuk u lejohet dhe kaq.

– Mendon se je më e mirë dhe gratë apo të dashurat e tyre?

– Jo

– Po pse vijnë te ty?

– Meshkujt janë budallenj.

– E quan tradhti?

– Sigurisht, por unë prej tyre fitoj. /tch/