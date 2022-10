Horoskopi për ditën e sotme, 2 tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Fusha e lirë e Hënës dhe Jupiteri kërkojnë që ju të shikoni më një sy më realist atë që po përjetoni, nëse nuk doni të përjetoni ndonjë zhgënjim. Për të zgjidhur një problem, kërkoni këshilla nga një anëtar i moshuar i familjes që ka me përvojë.

Demi

Për shkak të Saturnit, rrezikoni të gënjeni veten edhe në publik, ndoshta duke debatuar për çështje pune që përkundrazi do të ishte mirë t’i ruani konfidencialitetin. Me Hënën e favorshme në Bricjap, shoqërimi me të tjerët bëhet shumë më i lehtë këtë të diel.

Binjakët

Lajm i mirë për beqarët. Një takim do t’ju bëjë të ndryshoni mendje për disa ide që keni për dashurinë. Dorëzohuni me butësi dhe entuziazëm… Me Neptunin që është duke vozitur me vendosmëri kundër jush, iluzioni mund të kapërcejë realitetin.

Gaforrja

Urani aleat me Demin është gjithmonë gati për t’ju dhuruar ngjarje të papritura. Pengesat pritet të kalon pa probleme dhe do të gjallërojnë dhe ndriçojnë programet tuaja. Kjo ndihmë e çmuar ju lejon të guxoni ndryshimet e vonuara dhe të ëndërruara për ca kohë.

Luani

Me Jupiterin në Dash dhe Marsin te Binjakët dashamirës, ​​koha është e mirë për t’u nisur për pushime, një udhëtim që do të jetë shumë i këndshëm. Do të kënaqeni nga opinioni pozitiv që vjen nga një person që e konsideroni shumë të zgjuar.

Virgjëresha

Hëna e bukur nuk do ta mbajë Marsin armiqësor ndaj edhe do t’ju bëjë shumë luftarak. Mos i ekzagjeroni keqkuptimet e vogla dhe mos reagoni me përgjigje të ekzagjeruara. Urani do t’ju bëjë të ndërmerrni projekte inovative, të merrni vendime dhe të ndërmerrni veprime të guximshme.

Peshorja

Me bashkëpunëtorë si Saturni dhe Venusi, do të vendosni këmbët fort në tokë dhe do të menaxhoni marrëdhëniet tuaja të punës në mënyrën më të drejtë të mundshme. Hëna dhe Venusi janë në kuadraturë, prandaj do të komunikoni me partnerin në një mënyrë më të thellë dhe më të këndshme.

Akrepi

Bëni kujdes! Era e vrullshme e Uranit mund t’ju kapë në befasi. Saturni i pafavorshëm kërkon gjithashtu përqendrim dhe propozime të motivuara mirë. Të gjitha zgjedhjet e bëra pa u menduar shumë do të rezultojnë të mos jenë të drejta. Keni nevojë për qetësi.

Shigjetari

Jupiteri më në fund do t’ju lejojë të filloni iniciativa të reja, të vini në praktikë idetë tuaja dhe të shtyni përpara projekte afatgjata. Me Marsin përballë Binjakëve, rekomandohet kujdes maksimal për ata që kanë një rol drejtues.

Bricjapi

Hëna është në kontrast me Jupiterin dhe Venusin, kështu që do të keni probleme në marëdhënie me të tjerët dhe gjithashtu jo shumë racionalë, si dhe të paqëndrueshëm. Keni tendencë për të ekzagjeruar në të gjitha situatat. Mos u mundoni ta largoni ankthin me ëmbëlsira apo blerje të panevojshme. Merrni një kontroll mbi veten tuaj.

Ujori

Marsi, Jupiteri dhe Saturni ju mbajnë nën krahun e tyre mbrojtës, prandaj largoni çdo hezitim dhe shkoni direkt në arritjen e qëllimeve tuaja. Në punë, këmbëngulja, vendosmëria dhe kreativiteti do t’ju hapin dyert e suksesit. Mos e harxhoni kohën kot!

Peshqit

Falë hënës sekstil në Bricjap, do të shihni anën më të mirë të gjërave. Do të hiqni dorë nga ajo që është e gabuar dhe që deri më tani ju ka krijuar vetëm pengesa. Midis miqve do të tregoni një aftësi të mirë ndërmjetësimi. Do të kuptoni nevojat dhe aftësitë e ndryshme.