Këta meshkuj të zodiakut nuk do t’ju lënë pa ju thënë më parë arsyen

Disa burra shfaqen papritur para jush, ju prishin jetën dhe më pas zhduken, sikur të mos kishin ekzistuar kurrë, duke ju lënë një ndjenjë zhgënjimi dhe habie. Megjithatë mos e merrni shumë seriozisht, sepse ka një mënyrë për të mbrojtur veten… Lexoni më poshtë cilët janë meshkujt e zodiakut, të cilët nuk do të largohen nga ju, të paktën pa ju shpjeguar arsyet e vendimit të tyre specifik!

DASHI

Të pasionuar dhe impulsive nga natyra, kjo shenjë e zjarrtë pëlqen një përballje të mirë të modës së vjetër! Dhe jo, ai nuk do të tërhiqet. Ai do të tregojë se si ndihet dhe nuk do të mendojë të lëndojë ndjenjat tuaja. Ndarjet e qytetëruara nuk janë pika e fortë e Dashit. Sapo të kuptojë se nuk jeni më gjysma e tij, do të thotë gjithçka që i vjen në kokë.

LUANI

Luani e do dramën dhe asgjë nuk është më dramatike sesa të injorosh një ndjenjë që ai shpreh ose një mesazh që të dërgoi. Për më tepër, Luanët priren të jenë të lidhur me të vërtetën dhe ndershmërinë. Ata do të përballen me ju dhe do t’ju thonë me siguri pse shkuan aq larg sa t’ju shmangin. Prandaj, kjo shenjë zjarri është e fundit që largohet, pa fjalë. Ai ka shumë të ngjarë të shfaqë një sjellje të ashpër, por të sinqertë dhe patjetër do ta shoqërojë ndarjen tuaj me një skenë dramatike!

VIRGJERESHA

E udhëhequr nga Mërkuri, Virgjëresha është një kampione e komunikimit. Prandaj, kjo shenjë e Tokës do të diskutojë me ju me ndershmëri të plotë se përse do që të ndaheni. Ai mund të mos “gërmojë” shumë thellë në botën e tij emocionale, por patjetër do të dëshirojë ta vendosë atë në rregull. Pra, nëse mendoni se Virgjëresha ju trajton ftohtë ose ashpër kohët e fundit, duhet t’i jepni pak kohë për t’u hapur. Në fund, ai do të përgjigjet dhe do të diskutojë situatën, sepse, mbi gjithçka tjetër, ai është i interesuar edhe për trurin. Ai mund të ketë nevojë për pak më shumë kohë për të reaguar sepse do të jetë në kërkim të fjalëve të duhura.

SHIGJETARI

Shigjetari është personi që nuk do të tërhiqet për të shmangur çdo tension. Nuk është stili i tij. Ai është e vetmja shenjë e zodiakut që mban një armë në duar! Dhe ai nuk do të shmangë të hedhë disa … shigjeta në rrugën tuaj ndërsa marrëdhënia juaj përfundon. Sigurisht, elementet e tij pozitive duhet të përfshijnë ndershmërinë e tij çarmatosëse. Për më tepër, ai njihet se kërkon të thotë fjalën e fundit në çdo situatë, e lëre më një ndarje. Prandaj, kjo shenjë zjarri nuk do t’ju lërë e të ikë. Sigurisht, pas disa bisedave të gjalla dhe intensive që do të keni me të, ka shumë mundësi që t’i luteni të largohet nga ju pa thënë asnjë fjalë! /albeu.com