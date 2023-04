Katër ushqime që janë më të shëndetshme nga se mendoni

Dieta e shëndetshme nuk duhet të jetë e mërzitshme. Disa ushqime që mund të duken si të dëmshme mund të jenë të mira për ju. Ajo që ka rëndësi është se si i përgatisni dhe sa shpesh janë në tryezën tuaj.

Ndryshe nga besimi popullor, ushqimi i shëndetshëm mund të jetë vërtet i këndshëm. Në fillim, mund të duket sfiduese, por përfundimisht trupi dhe mendësia juaj do të shohin një ndryshim. Me shumë mundësi do të filloni të ndiheni më mirë me nivele më të larta energjie dhe mund të shijoni ushqimet tuaja të preferuara në mënyrë të moderuar me rregullime të madhësisë së porcionit, shpjegon Verywell Fit. Në fakt, mund të habiteni kur mësoni se disa nga ushqimet tuaja të preferuara janë më të shëndetshme nga sa mendoni. Dhe me disa modifikime, ato patjetër mund të jenë pjesë e dietës tuaj të plotë.

Çokollata

Çokollata në fakt mund të jetë më e shëndetshme nga sa mendoni, si për mendjen dhe trupin tuaj. “Të gjitha format e çokollatës stimulojnë lirimin e neurotransmetuesve ‘të lumtur’, duke përfshirë serotoninën, dopaminën dhe endorfinën”, tha dietologia Rebecca Scritchfield për Men’s Journal. “Ato janë gjithashtu të pasura me flavanole bimore, antioksidantë dhe magnez, të cilët mund të ndihmojnë në reduktimin e stresit”.

Çokollata e zezë është çokollata më popullore e zgjedhur për ata që kujdesen për dietën dhe shëndetin e tyre, pasi përmban sasinë më të madhe të kakaos me flavonoide, antioksidantë, vitamina dhe lëndë ushqyese dhe sasinë më të ulët të sheqernave. Këto mund të ndihmojnë me presionin e gjakut, të përmirësojnë rrjedhjen e gjakut në tru dhe në zemër dhe të zvogëlojnë rrezikun e llojeve të caktuara të sëmundjeve të zemrës, sipas WebMD.

Patate

Kur mendoni për patate të skuqura, ju ndoshta mendoni për një servirje patate të skuqura ose një qese patatinash. Ndërsa skuqja nuk është opsioni më i shëndetshëm i gatimit, patatet në të vërtetë mund të jenë ushqyese. Profili specifik ushqimor mund të ndryshojë në varësi të shumëllojshmërisë së patates, por në përgjithësi, patatet janë një burim i mirë i antioksidantëve, karbohidrateve, fibrave, vitaminës C, vitaminës B6, kaliumit dhe manganit, shpjegon Healthline.

Në fakt, duke mbajtur lëkurën e patates gjatë gatimit, ju i maksimizoni këto përfitime ushqyese. Patatet gjithashtu mund të jenë shumë të ushqyeshme, duke ju mbajtur më të ngopur për më gjatë. Por shikoni porcionet tuaja. Këto janë lidhur me shtimin në peshë në disa studime, sipas Healthline.

Patatet e pjekura, të ziera ose në avull janë opsionet më të mira të gatimit për shëndetin tuaj, por ato nuk duhet të jenë të thjeshta dhe të mërzitshme. Mund të shtoni perime si brokoli ose speca në patatet tuaja të pjekura dhe të përdorni kos të thjeshtë në vend të salcë kosi. Megjithatë, është e mençur të anashkaloni djathin dhe proshutën nëse vërtet po përpiqeni të mbani të ulëta kaloritë dhe yndyrën.

Ju gjithashtu mund të zgjidhni varietete patate me ngjyra të ndezura, të tilla si patatet e ëmbla, të cilat gjithashtu përmbajnë beta-karotinë anti-inflamatore dhe më pak kalori, thekson Anytime Fitness.

Nëse sallata me patate është pjata juaj e preferuar, mos kini frikë ta provoni, pasi ka edhe versione më të lehta. Zgjidhni majonezë me pak yndyrë, me pak kalori, ose anashkaloni fare majonezën dhe zgjidhni një salcë sallate me bazë uthull, sipas WebMD.

Makarona

Makaronat kanë pak yndyrë dhe kripë dhe ju mbajnë të ngopur për më gjatë, kështu që keni më pak gjasa të hani diçka shtesë ose të hani relativisht shpejt. Por kini kujdes se çfarë vendosni mbi to. Mbushja e tyre me një salcë të pasur kremi, për shembull, mund të rrisë yndyrën dhe kripën. Provoni, në vend të kësaj, makarona gruri integrale me vaj ulliri dhe pak parmixhan.

Oriz

Orizi ndonjëherë mund të jetë i keq për faktin se është një karbohidrate e thjeshtë, gjë që ka bërë që shumë njerëz të eksplorojnë produkte me kalori më të ulët dhe zëvendësues si orizi i lulelakrës. Karbohidratet, megjithatë, janë një pjesë e rëndësishme e dietës sonë dhe nuk ka asnjë arsye për t’i hequr plotësisht ato nga plani juaj i të ushqyerit të shëndetshëm. Megjithatë, është më mirë të kërkoni zëvendësues më të shëndetshëm për to, të tilla si opsionet me drithëra të plota me më shumë fibra dhe proteina.

Nëse jeni duke kërkuar të bëni më të shëndetshme recetën tuaj të preferuar të orizit të skuqur, orizi kafe duket si zgjedhja e qartë, por në fakt ka një profil ushqimor mjaft të ngjashëm me orizin e bardhë. Prandaj preferoni më mirë orizin e egër!

Ju ndoshta keni dëgjuar më parë për orizin e egër, por a e keni provuar ndonjëherë? Orizi i egër, si quinoa, ka një përmbajtje pak më të lartë proteinash, duke i dhënë atij një avantazh ushqyes ndaj orizit të bardhë ose kafe. Është gjithashtu një burim i shkëlqyer i fibrave dietike. /albeu.com