Frutat dhe perimet e pranverës janë plot ngjyra dhe aroma. Dhe më e rëndësishmja, ato janë edhe më të shijshme, ndërsa çmimet e tyre janë relativisht të përballueshme.

Zgjedhja e frutave dhe perimeve të stinës nuk është vetëm e mirë për ju, por edhe për planetin, por çfarë do të thotë “ushqim sezonal”? Me pak fjalë, frutat dhe perimet rriten në një shumëllojshmëri klimash dhe për këtë arsye kanë stinë të ndryshme në të cilat lulëzojnë. Për këtë arsye, produktet që hahen në stinë janë më të shijshmet dhe më të ushqyeshmit.

Ndërsa temperaturat e pranverës rriten dhe toka bëhet pak më e ngrohtë, disa bimë të reja fillojnë të rriten për një sezon tjetër në rritje. Kjo e bën pranverën një kohë të shkëlqyer për të përfituar nga ajo që natyra ka për të ofruar.

8 frutat dhe perimet e pranverës më të mira dhe më të përballueshme

1. Qepë

Qepët janë perimet numër 1. Ato janë super të gjithanshme, mund të jenë vërtet të shijshme dhe ofrojnë përfitime ushqyese. Një gjysmë filxhani me qepë të papërpunuar të copëtuar përmban rreth 32 kalori, 1 gram proteina, 0 gram yndyrë dhe 7 gram karbohidrate. Përveç kësaj, qepa ofron minerale dhe vitamina, të tilla si kalium, vitaminë C dhe folate, për t’ju ndihmuar të plotësoni nevojat tuaja. Qepa gjithashtu ka veti antibakteriale që ndihmojnë në mbështetjen e sistemit tuaj imunitar dhe lehtësimin e alergjive sezonale.

2. Bizele

Bizelet janë shumë ushqyese dhe ekonomike, qofshin të freskëta, të ngrira apo të konservuara. Është një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar pak jeshile në makarona, supa, sallata ose tavë.

3. Zarzavatet

Ka shumë arsye për të dashur zarzavate. Është një nga ushqimet më të pasura me lëndë ushqyese në planet, që do të thotë se është i mbushur me vitamina, minerale dhe fibra në çdo kafshatë. Përveç kësaj, është një nga kulturat me rritje më të shpejtë. Perimet e gjelbra zakonisht u duhen vetëm katër deri në gjashtë javë për të shkuar nga fara në korrje, duke i bërë ato një zgjedhje të shkëlqyer për pranverën dhe fillimin e verës, pasi ato gjithashtu lulëzojnë në temperatura më të ftohta.

4. Karotat

Karotat janë një nga ato perime mjaft të ushqyeshme, të disponueshme gjatë gjithë vitit, qëndrojnë shumë në frigorifer dhe janë veçanërisht plot shije në pranverë. Karotat janë të pasura me vitaminë A, vitaminë C dhe kalcium, lëndë ushqyese që mund të ndihmojnë në mbështetjen e shëndetit të syve, imunitetit dhe zemrës dhe reduktojnë inflamacionin kronik.

5. Asparagus

Shpargu është një tjetër perime e njohur e pranverës. Mund t’i zieni, piqni, piqni në skarë ose me avull. Asparagu është një burim i shkëlqyer i lëndëve ushqyese si fibra, vitaminë C, folate dhe vitaminë K që mund të ndihmojnë me gjithçka, nga tretja e shëndetshme deri te funksioni imunitar dhe qarkullimi i gjakut, raporton dietologia Jessica Ball në eatingwell.com.

6. Luleshtrydhet

Asnjë frut nuk ngjall pranverën si një luleshtrydhe e freskët e stinës. Luleshtrydhet janë një nga ato fruta që kanë një ndryshim vërtet të dukshëm në shije, brenda dhe jashtë sezonit. Luleshtrydhet e freskëta mund të jenë të shtrenjta, ndaj mendoni si t’i paguani ato nëse blini shumë.

7. Ananasi

Besoni apo jo, sezoni i pikut për këtë frut tropikal popullor fillon në mars. Meqenëse shumë prej nesh nuk jetojnë në zona ku është realiste të blesh ananas të freskët vendas, përfitimi në pranverë është se ananasi ka të ngjarë të jetë më i shijshëm. Blerja e ananasit të ngrirë është gjithashtu një opsion i shkëlqyeshëm, sepse ai zgjidhet gjithmonë në pjekurinë maksimale dhe ngrihet menjëherë për të ruajtur vlerën dhe shijen e tij ushqyese.

8. Agrumet

Pranvera është stina e pikut për një shumëllojshmëri agrumesh të shijshme, duke përfshirë limonët, limonët, portokallet dhe grejpfrutin. Ndërsa janë një mënyrë e shkëlqyer për t’i dhënë shije vakteve, ato mund të jenë gjithashtu ylli i pijeve të ëmbla dhe alkoolike. /albeu.com