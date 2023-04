5 ushqime që janë të ndaluara në mëngjes

Dita e mirë që në mëngjes duket. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe duhet të jetë një kombinim i proteinave, yndyrave të mira dhe fibrave. Megjithatë, ka ushqime që nuk bëjnë pjesë në këtë kategori e megjithatë ne vazhdojmë t’i shijojmë. Janë një gabim i madh dhe më poshtë do të mësoni se cilat duhet të shmangni.

Ëmbëlsira

Ato shijojnë shumë dhe askush nuk mund t’i rezistojë. Megjithatë, ato nuk kanë asnjë proteinë dhe fibra, kështu që ju do të jeni të uritur shpejt. Përveç kësaj, ato janë bomba termike dhe është mirë t’i prisni sa janë herët. Ashtu si donutët.

Waffles

Siç është rasti me sphaliotoidet. Bomba termike pa asnjë përfitim. Ju mund t’i zëvendësoni vaflet dhe petullat me zgjidhje alternative, si p.sh. t’i bëni me miell gruri integral.

Drithërat

A ju duken të pafajshëm? E megjithatë edhe drithërat “të shëndetshëm” mund të bëjnë shumë dëme. Shikoni përbërësit dhe sigurohuni që të mos gjeni sheqerin si gjënë e parë. Drithërat duhet të kenë të paktën 5 gram fibra dhe më pak se 10 gram sheqer për racion.

Kos me pak yndyrë me fruta

Po, është një nga opsionet më të mira, por me sa duket. Sepse është një vakt plot me sheqerna të thjeshta që trupi juaj mund t’i djegë lehtësisht. Megjithatë, mungesa e yndyrës do t’ju bëjë të ndiheni të uritur së shpejti. Mundësia më e mirë është të shtoni pak arra.

Vetëm kafe

Kafeja ka përfitime shëndetësore, por nuk mund ta injoroni vaktin tuaj të mëngjesit. Shpejt do të filloni të keni uri dhe do t’i drejtoheni zgjedhjeve të gabuara. Preferoni ta kombinoni kafen me një ushqim të lehtë. /albeu.com