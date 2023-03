Katër mënyra të thjeshta dhe të shpejta për të trajtuar dhimbjen e fytit

Ndjesia e djegies në pjesën e pasme të fytit mund të shkaktohet nga disa faktorë.

Disa shkaqe të njohura janë urthi, refluksi i acidit, ngrënia e ushqimeve pikante ose mund të shkaktohet edhe nga ndotja.

Kjo simptomë nuk nënkupton ndonjë sëmundje serioze, por është një simptomë shumë e pakëndshme dhe e dhimbshme.

Disa njerëz mund të përjetojnë simptoma më të rënda se të tjerët dhe disa madje mund të kenë vështirësi në të ngrënë ose të folur. Megjithatë, këto simptoma mund të trajtohen lehtësisht në shtëpi.

4 mjete shtëpiake për të trajtuar ndjesinë e djegies në fyt

Gargarë me ujë të ngrohte

Gargara me ujë të ngrohtë mund të ndihmojë në shmangien ose shërimin e çdo problemi të fytit. Shtimi i kripës vetëm sa do ta bëjë atë më efektiv. Kripa bën që indet e fytit të lëshojnë lëngje. Ky lëng ndihmon në largimin e virusit dhe lejon mukozën të kullojë vetë. Gargara me ujë të nxehtë mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e prodhimit të acidit dhe lehtësimin e shqetësimit gastrointestinal. Përveç kësaj, pini sa më shumë ujë gjatë gjithë ditës për të mbajtur veten të hidratuar dhe për të shmangur acarimin në fyt.

Mjaltë me ujë të ngrohtë ose çaj

Njerëzit që përjetojnë ndjesi djegieje në pjesën e pasme të fytit rekomandohet nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) të konsumojnë mjaltë. Mjalti është i njohur për vetitë e tij antibakteriale dhe anti-inflamatore. Këto veti mund të vrasin virusin dhe bakteret që mund të shkaktojnë ndjesinë e djegies në fyt. Mund të konsumoni mjaltë pa e përzier me ndonjë pije tjetër, por do të jetë më efektiv nëse pihet me ujë të ngrohtë ose çaj bimor.

Qumësht i ftohtë

Kjo mund të tingëllojë e pazakontë për disa njerëz, por qumështi i ftohtë gjithashtu ndihmon në reduktimin e simptomave të urthit. Ajo jep një efekt ftohës që mund të lehtësojë dhimbjen dhe parehatinë. Qumështi i ftohtë është gjithashtu i pasur me elektrolite dhe kalcium që ndihmon në luftimin e problemeve të tretjes dhe dehidrimit. Mund të shërojë gjithashtu ënjtjen dhe dhimbjen e fytit.

Nenexhik

Menteja është e njohur për vetitë e saj antimikrobike, antivirale dhe anti-inflamatore. Mund të kurojë ose lehtësojë çdo lloj infeksioni të shkaktuar nga bakteret, kërpudhat ose viruset. Nenexhiku është gjithashtu efektiv në reduktimin e prodhimit të acidit në stomak dhe simptomat e urthit.