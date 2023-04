Inteligjenca artificiale “pushton” edhe çështjet e zemrës, sugjeron se çfarë duhet t’i thoni personit që pëlqeni

Takimi mund të jetë nervoz, veçanërisht nëse nuk jeni të sigurt se çfarë t’i thoni personit që pëlqeni. Por, çka nëse do të kishte një zgjidhje për problemet tuaja të takimit? Po sikur të kishte një mjet që mund t’ju ndihmojë të gjeni gjërat e përsosura për të thënë në një takim? Epo, ky mjet mund të jetë më afër se sa mendoni. Njihuni me inteligjencën e re artificiale ‘të frikshme’ që do t’ju tregojë gjërat e përsosura për të thënë gjatë një takimi.

Ideja e përdorimit të inteligjencës artificiale për të përmirësuar takimet nuk është krejtësisht e re. Aplikacionet e takimeve po përdorin tashmë algoritme të mësimit të makinerive për të rekomanduar përputhje dhe për të përmirësuar përvojën e tyre të përdoruesit. Sidoqoftë, kjo AI e re i çon gjërat një hap më tej duke analizuar bisedën tuaj dhe duke ofruar komente dhe sugjerime në kohë reale.

say goodbye to awkward dates and job interviews ☹️

we made rizzGPT — real-time Charisma as a Service (CaaS)

it listens to your conversation and tells you exactly what to say next 😱

built using GPT-4, Whisper and the Monocle AR glasses

with @C51Alix @varunshenoy_ pic.twitter.com/HycQGGXT6N

— Bryan Hau-Ping Chiang (@bryanhpchiang) March 26, 2023