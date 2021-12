Pse qëndroni në një lidhje ku nuk jeni të lumtur?

1. Nuk je i sinqertë me veten

Ju nuk mund t’i përgjigjeni nevojave tuaja dhe të mohoni se diçka nuk është në rregull me marrëdhënien tuaj, ose se mund të dëshironi diçka tjetër. Ju nuk jeni gati të pranoni natyrën tuaj autentike, kështu që jeni dakord për një marrëdhënie mesatare dhe të pakënaqur në rastin më të mirë.

2. Ju besoni se mund të ndryshoni një person tjetër

Ju mendoni se mund ta ndryshoni partnerin dhe t’i jepni formë sipas dëshirave tuaja. Ju nuk shikoni të metat e partnerit dhe të shkuarën e tij, por jeni të fokusuar tek fantazia siç mund të jetë.

3. Nuk ndiheni mjaftueshëm mirë

Jeni të mendimit se nuk e meritoni lumturinë. Ndihesh sikur askush nuk të kupton dhe je vetëm në këtë botë. Prandaj, nuk mendoni se jeni të denjë për lumturinë dhe as që mund të largoheni nga marrëdhënia.

4. Nuk jeni të pavarur

Vetëm për shkak se nuk je i tillë nuk do të thotë që nuk mund të kujdesesh fizikisht për veten. Por ju mendoni se nuk mund të jetoni pa një partner. Ndjehesh sikur thjesht do të vdisje nëse do të mbetesh vetëm, dhe edhe nëse nuk je i kënaqur me marrëdhënien, mendon se është më mirë sesa të jesh beqar.

5. Keni frikë se do të refuzoheni

Është e rëndësishme të kuptoni shkaqet dhe modelet tuaja në marrëdhënie, pasi kjo do t’ju bëjë më të lehtë t’i përballoni dhe t’i zgjidhni ato. Pasi ta bëni këtë, do të keni guxim të mjaftueshëm për të lënë të gjitha marrëdhëniet që ju lëndojnë dhe ju bëjnë të ndiheni keq. Nëse nuk dini nga të filloni dhe nga vjen sjellja juaj, kërkoni ndihmë profesionale për t’ju ndihmuar të njihni veten dhe të krijoni marrëdhënie që ju përmbushin.