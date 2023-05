Si ta kuptoni nëse dikush është i interesuar për ju që në takimin e parë

Eksperti i gjuhës së trupit nga Britania e Madhe, Adrian Karter, zbuloi se si të dalloni nëse dikush ju pëlqen apo jo tashmë në takimin e parë.

“Gjuha e trupit të një personi tjetër mund të tregojë se ju nuk jeni të interesuar apo edhe të neveritshëm për një person, nëse për shembull, ata kryqëzojnë krahët ose rrisin distancën mes jush, madje mund të ndodhë që ai të vendosë një objekt përpara, si një menu në një restoranti, gjithçka për të krijuar një lloj pengese”, shpjegoi ajo.

Gjithashtu, nëse dikush nuk ju pëlqen, do ta kuptoni nga shprehja e fytyrës, pak si kur njerëzit janë të neveritur nga diçka, por më delikate.

“Nga ana tjetër, do ta dini se dikush ju pëlqen nëse ju shikon në sy, anon drejt jush, ngre vetullat ose përveshë mëngët. Përgjithësisht, kur dikush ju afrohet, do të thotë se takimi po shkon mirë”, ajo tha.

Ajo ka shpjeguar se kontakti me sy nuk është gjithmonë një shenjë e mirë.

“Një shenjë e mirë se takimi po shkon në drejtimin e duhur është kontakti me sy, por jo i tepruar. Mbajtja e kontaktit me sy në 60 deri në 70 për qind të kohës është e dëshirueshme, por çdo gjë më shumë se kaq mund të konsiderohet agresive dhe tepër intensive. Ndonjëherë njerëzit tepër ia ngul sytë dikujt në përpjekje për të tërhequr vëmendjen te vetja, kur duan të bien në sy”.

“Disa burra përveshin mëngët kur pëlqejnë një grua. Duke e bërë këtë, ata në mënyrë të pandërgjegjshme duan që gruaja t’i shohë parakrahët e tij, duke treguar kështu forcën e tyre. Pra, nëse i përvesh mëngët, ai është i interesuar dhe gati për veprim. Kështu është edhe me femrat, megjithëse ato janë më të prirura të rregullojnë flokët, pra t’i prekin flokët në një farë mënyre ose t’i largojnë nga qafa që një mashkull ta shohë më mirë”, thotë Adrian.

Ekziston një rregull tjetër i thjeshtë që zbulon se dikush është i interesuar për ju, që është një shprehje e hapur e fytyrës, mendje e hapur, gjuha e hapur e trupit, shton ai.

Një tjetër shenjë e mirë, thotë ai, është kur dikush papritmas shikon larg, shikon përsëri dhe shikon përsëri larg dhe shikon përsëri.

“Mund të jetë një shenjë shumë e qartë, sepse tregon se personi është më se i kënaqur me atë që sheh. Gjithashtu, nëse dikush është i interesuar për atë që po thoni, ai shpesh do të ngrejë një vetull me një buzëqeshje të vogël “, shpjegon Carter.