Horoskopi, çfarë thonë yjet për ju sot

DASHI

Po përjetoni një fundjavë në përputhje me kohën. Një muaj e një vit reflektimi hapet, duke folur sentimentalisht, për ata që nuk kanë një histori. Shmangni më të menduarit për të kaluarën.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 7 janar 2024), keni përjetuar ditë fantastike. Beqarët janë të rrethuar nga një atmosferë e bukur, ndërsa ata që e duan njëri-tjetrin mund të fillojnë të bëjnë plane dasmash duke filluar nga ky muaj.

BINJAKËT

Ato që vijnë do të jenë ditët e fundit me Venusin në shenjë. Përfitoni prej tij me besim. Mund të mendoni për të çuar përpara një projekt si martesa, bashkëjetesa ose të kesh një fëmijë.

GAFORRJA

Njohjet e reja do rezultojnë të rëndësishme për beqarët. Një histori e lindur gjatë kësaj periudhe mund të kthehet në diçka vërtetw të rëndësishme dhe të veçantë për shumë prej jush.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 7 janar 2024), për beqarët vijnë ditë më të mira se ato të mëparshmet. Nga ana tjetër, çiftet, nëse kanë baza të mira, mund t’i kapërcejnë debatet me qetësi dhe relaksim dhe qetësi!

VIRGJËRESHA

Një javë fantastike janari po vjen për beqarët që më në fund janë gati për t’u rikuperuar, ndërkohë që disa çifte prej pak kohësh po luftojnë me konkurrencën e kotë.

PESHORJA

Zemrat e vetmuara dhe ata që përjetojnë emocione të pasigurta duhet të jenë të kujdesshme. Shumë të kujdesshme. Për çiftet, së shpejti Jupiteri nuk do të jetë më kundër. Kjo do të thotë që paqja mund të kthehet pas një periudhe stresi dhe tensioni. Fjalim shumë i ngjashëm edhe për punë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 7 janar 2024), java e ardhshme do të jetë një javë e mirë. Për beqarët, harrimi i hidhërimit nuk është i lehtë, por gjithsesi duhet të provoni. Nëse në çift ka dyshime, është e drejtë t’i ekspozoni. Përballuni me guxim edhe me çështjet e mprehta.

SHIGJETARI

Për beqarët ajo që po përjetoni është një periudhë verifikimi, ndërsa mbreti i yjeve këshillon çiftet të shmangin diskutimet. Sidomos ato të padobishmet dhe të bezdisshmet.

BRICJAPI

Ata që janë dashuruar për shumë kohë tani duan të thellojnë lidhjen. Mund të jetë koha e duhur për të realizuar një ëndërr siç është bashkëjetesa apo kush e di, ndoshta diçka tjetër. Mjafton të ndiheni mirë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 7 janar 2024), disa beqarë ndonjëherë duken të hutuar nga dashuria; në jetën në çift mund të rikuperohet një lidhje e cila prej disa kohësh është në krizë. Por duhet shumë vullnet. Përveshni mëngët!

PESHQIT

Beqarët janë të lënduar nga e kaluara dhe janë në kërkim të sigurisë. Raportet e përfunduara nuk mund të rikuperohen. Kjo vlen edhe për punën nëse ka vonesa ose diçka nuk po shkon mirë.

Për beqarët ajo që po përjetoni është një periudhë verifikimi, ndërsa mbreti i yjeve këshillon çiftet të shmangin diskutimet. Sidomos ato të padobishmet dhe të bezdisshmet.