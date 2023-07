Guterres: Më vjen thellësisht keq për tërheqjen ruse nga marrëveshja e grurit

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres ka thënë se i vjen thellësisht keq për vendimin rus për t’u tërhequr nga marrëveshja e grurit të Detit të Zi, “duke përfshirë tërheqjen e garancive ruse të sigurisë të lundrimit në pjesën veriperëndimore të Detit të Zi”.

Duke folur nga selia e OKB-së në Nju Jork, ai tha: “Vendimi i sotëm i Federatës Ruse do të godasë njerëzit në nevojë. Qindra miliona njerëz përballen me urinë dhe konsumatorët po përballen me një krizë globale të kostos së jetesës. Ata do të paguajnë çmimin”.

Ai tha se pezullimi i marrëveshjes do të thotë se një pakt i lidhur midis OKB-së dhe Moskës për të ndihmuar në lehtësimin e eksporteve ruse të grurit dhe plehrave u ndërpre.

“Fokusi ynë kryesor do të jetë avancimi i sigurisë globale të ushqimit dhe stabiliteti global i çmimeve të ushqimit”, shtoi ai.

Gueterres tha se vendimi i sotëm i Federatës Ruse do t’i japë një goditje të rëndë njerëzve në nevojë në mbarë botën.