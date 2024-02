Grammy 2024/ Fituesit kryesorë, kush i mori 4 çmimet më të mira

Taylor Swift, Miley Cyrus, SZA dhe Billie Eilish ishin ndër fituesit e çmimeve Grammy 2024. Ceremonia kryesore është zhvilluar në Los Anxhelos, ku u shpërndanë shumica e çmimeve.

Në total ishin 94 çmime. 4 çmimet më të mira Grammy: Albumi i vitit e mori Taylor Swift me ‘Midnights’, Rekordi i vitit u fitua nga Miley Cyrus me ‘Flowers’, Kënga e vitit u shpall ‘What Was I Made For?’ nga Billie Eilish dhe artistja më e mirë e re Victoria Monét.

Shqiptarja.com ju sjell më poshtë disa prej fituesve kryesorë.

Albumi i vitit

Taylor Swift – Midnights

Rekordi i vitit

Miley Cyrus – Flowers

Kënga e vitit

Billie Eilish – ‘What Was I Made For?’

Artisti më i mirë i ri

Victoria Monét

Performanca më e mirë solo pop

Miley Cyrus – Flowers

Performanca më e mirë e pop-duo/grup

SZA Featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Albumi më i mirë vokal pop

Taylor Swift – Midnights

Kënga më e mirë R&B

SZA – Snooze

Performanca më e mirë R&B

Coco Jones – ICU

Albumi më i mirë R&B

Victoria Monét – Jaguar II

Kënga më e mirë rap

Killer Mike ft André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Performanca më e mirë rap

Killer Mike ft André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Albumi më i mirë rap

Killer Mike – Michael

Regjistrimi më i mirë i kërcimit/elektronik

Skrillex, Fred again.. & Flowdan – Rumble

Albumi më i mirë i kërcimit/elektronik

Fred again.. – Actual Life 3

Regjistrimi më i mirë i kërcimit pop

Kylie Minogue – Padam Padam

Performanca më e mirë rock

Boygenius – Not Strong Enough

Kënga më e mirë rock

Boygenius – Not Strong Enough

Albumi më i mirë rock

Paramore – This Is Why

Albumi më i mirë alternativ

Boygenius – The Record

Performanca alternative më e mirë

Paramore – This Is Why

Albumi më i mirë urban music

Karol G – Mañana Será Bonito

Performanca më e mirë e muzikës afrikane

Tayla- Water

Albumi më i mirë popullor

Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport

Albumi më i mirë country

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Performanca më e mirë solo e vendit

Chris Stapleton – White Horse

Kënga më e mirë country

Chris Stapleton – White Horse

Performanca më e mirë amerikane

Brandy Clark ft Brandi Carlile – Dear Insecurity

Albumi më i mirë amerikan

Jason Isbell and the 400 Unit – Weathervanes

Albumi më i mirë vokal tradicional pop

Laufey – Bewitched

Prodhuesi i vitit, jo klasik

Jack Antonoff

Kantautori i vitit, jo klasik

Theron Thomas

Videoja më e mirë muzikore

The Beatles – I’m Only Sleeping

Kënga më e mirë e shkruar për mediat vizive

Billie Eilish – What Was I Made For?

Kolona zanore me e mirë për mediat vizuale

Various artists – Barbie the Album

Albumi i kolonës zanore me rezultatin më të mirë për mediat vizuale

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Libri më i mirë audio, rrëfimi dhe regjistrimi i tregimeve

Michelle Obama – The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times

Rezultati më i mirë për lojëra video ose media të tjera interaktive

Star Wars Jedi: Survivor – Stephen Barton and Gordy Haab, composers

Dr Dre Global Impact

Jay-Z