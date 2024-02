Grammy 2024/ Taylor Swift bën histori, fiton për herë të katërt çmimin për albumin më të mirë të vitit

Këngëtarja Taylor Swift vodhi shfaqjen në çmimet Grammy të këtij vitit, ku bën histori duke u bërë interpretuesja e parë që fitoi çmimin për albumin e vitit katër herë. Swift triumfoi me “Midnights”.

Asnjë artist nuk kishte arritur kurrë këtë arritje. Këngëtarja ka mposhtur Frank Sinatra, Stevie Wonder dhe Paul Simon, të cilët deri dje e kishin marrë këtë çmim nga tre herë.

Kur Céline Dion shpalli emrin e saj, ylli i popit mbeti pa fjalë për një moment, ajo shikoi kë kishte pranë për të konfirmuar se e kishte dëgjuar saktë.

Pastaj në skenë, ajo e pranoi: “Koka ime po shpërthen”.

Kur ajo doli në skenë për të marrë Grammy-n e saj të 13-të, të fituar për albumin më të mirë vokal pop, përsëri me ” Midnights “, këngëtarja njoftoi publikimin e albumit të saj të ri më 19 prill.

Brenda pesë minutave llogaria e tij në “Instagram”, e ndjekur nga 280 milionë ndjekës, kishte mbledhur dy milionë e gjysmë pëlqime dhe ishte bllokuar.

Miley Cyrus dhe Billie Eilish, morën çmimet e tjera kryesore në ceremoninë e së dielës.

Shfaqja e Los Anxhelosit, u dominua nga femrat, që i kalonin burrat, në çdo zhanër, në çdo fushë, nga country në pop e deri te R&B.

Kënga e Vitit u shpall ‘What Was I Made For?’ nga Billie Eilish, rekordin e vitit e mori Miley Cyrus me Flowres, ndërsa artistja më e mirë e re Victoria Monét, pa çmimin nuk doli as Albumi i Barbie.

SZA kryesoi nominimet me nëntë dhe përfundoi me tre çmime. E cilësuar si “nata më e madhe e muzikës”, Grammy janë çmimet më prestigjioze të industrisë.

Dua Lipa e hapi ceremoninë me një përzierje të këngëve të saj, duke përfshirë kontributin e saj në albumin e Barbie, Dance the Night, i cili gjithashtu u shpall kënga e vitit.

Rodrigo, Eilish, Burna Boy dhe Travis Scott ishin ndër interpretuesit e tjerë.

Jay-Z përdori momentin e tij për të sulmuar akademinë, duke e akuzuar atë se nuk i dha kurrë gruas së tij, Beyonce , Grammy për albumin më të mirë, pavarësisht se ajo fitoi tridhjetë e dy çmime në kategori të tjera.

“Nuk dua ta turpëroj këtë vajzë të re – tha reperi i Bruklinit – por ajo ka më shumë Grammy se kushdo dhe nuk ka fituar kurrë albumin e vitit. Edhe sipas standardeve tuaja nuk funksionon”.