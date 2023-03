“Gjykohet” sot mbijetesa politike e Macron, presidenti francez do të përballet me dy mocione për shkarkim

Pas rritjes së moshës së pensionimit, qeveria e Emmanuel Macron është në rrezik. Megjithatë, analistët politikë parashikojnë se presidenti francez do t’i mbijetojë votimit të sotëm, me dy mocione shkarkimi që e kërcënojnë atë në Asamblenë Kombëtare Franceze.

Gazeta franceze “Liberation” raporton se, 274 deputetë pritet të votojnë pro mocionit të mosbesimit të paraqitur nga fraksioni i vogël centrist “Liot”, pas rekursit të qeverisë ndaj nenit 49 paragrafi 3, i cili kalon me dekret presidencial. reforma e pensionit pa nevojën e votimit në Asamblenë Kombëtare.

Vlen të theksohet se mocioni i paraqitur nga aleanca centriste “Liot” është bashkënënshkruar edhe nga koalicioni i së majtës së Jean-Luc Melenchon . “Alarmi Kombëtar” i Marine Le Pen ka paraqitur një mocion të veçantë, por nuk ka asnjë shans për të mbledhur numrin e nevojshëm të votave.

Macron është përfshirë nga grevat e vazhdueshme të sindikatave, pjesëmarrja e qëndrueshme e miliona francezëve në marshime proteste dhe pushtime të universiteteve, pasi duket se një shumicë e madhe e shoqërisë franceze e ka hedhur poshtë faturën e pensioneve në tërësi, thotë gazeta “Le Parisien”.

Pas dy muajsh protestash dhe grevash të qëndrueshme me një front të paprecedentë të bashkuar të të gjitha sindikatave, zemërimi u përhap gjatë fundjavës, me demonstrata dhe përleshje të gjera me forcat e policisë në disa qytete franceze. Për sot si dhe për 23 mars janë planifikuar të tjera greva hekurudhore, grevë ajrore, si dhe pushtime të shkollave dhe universiteteve.

Popullariteti i Macron është në rënie

Emmanuel Macron po kalon një nga periudhat më të vështira të presidencës së tij. Popullariteti i tij ka rënë me 13 pikë përqindjeje, në 28%, që nga rizgjedhja e tij në maj 2022.

Vlerësimi më i ulët i pëlqimit të tij ishte në vitin 2018, kur ai kishte rënë në 23% mes mobilizimeve të atëhershme të ” Jelekëverdhëve”. Shumë, në fakt, paralelizojnë protestat aktuale në masë dhe intensitet me ato të 2019-ës.

Shtatë nga dhjetë qytetarë thonë se janë të indinjuar nga këmbëngulja e Macron për reformën e pensioneve të miratuar me dekret presidencial. Ai vetë, ndonëse është përballur me krizën më të madhe politike të mandatit të tij, po qëndron në heshtje, në funksion të mocionit të mosbesimit ndërpartiak.

Megjithatë, mocioni i censurës konsiderohet se nuk ka gjasa të kalojë, pasi do të kërkonte një mbledhje të paprecedentë të të gjitha partive ndërluftuese të opozitës. Me fjalë të tjera, do të duhet të ketë një front të bashkuar nga i gjithë spektri politik, nga e majta radikale në të djathtën ekstreme të Marine Le Pen dhe e djathta e republikanëve të Nicolas Sarkozy, në mënyrë që të arrihet pragu i lartë i shumicës absolute të 287 vota.

Në të njëjtën kohë, kreu i qendrës së djathtë “Les Republicains” nxitoi të deklarojë se shumica dërrmuese e partisë së tij nuk do të votonte për asnjë mocion censure. Në një intervistë për radion “BFM Nice”, kreu i “LR”, Eric Ciotti, ka bërë të qartë se partia e tij mbështet fuqishëm reformën e pensioneve të promovuar nga qeveria e Parisit.

Megjithatë, sipas disa sondazheve,, shumica dërrmuese e francezëve janë në favor të përmbysjes së qeverisë Macron.

Sipas një sondazhi të institutit kërkimor “Elabe” në emër të rrjetit francez BFMTV, 68% e francezëve, ose pothuajse shtatë në dhjetë francezë, duan që mocioni i censurës kundër qeverisë së Parisit të miratohet.

Në të njëjtën gjatësi vale dhe sondazhi i kompanisë kërkimore “Cluster 17” në emër të revistës franceze “Le Point”, me 74% të francezëve (pothuajse tre nga katër) francezë, që kërkojnë miratimin e mocionit të censurës së fraksioni i vogël centrist “Liot”.