Gërma “i” para produkteve të Apple, ky është kuptimi

Shkronja e vogël “i” përpara shumicës së produkteve të Apple si iMac, iPad, është bërë aq e njohur sa që tani pothuajse askush nuk i kushton më vëmendje dhe të mendoj se çfarë nënkupton.

Shumë pak njerëz e dinë në të vërtetë se çfarë do të thotë “i” para emrit të produkteve të Apple.

Zakonisht, njerëzit supozojnë se do të thotë ‘inteligjent ose i pazëvendësueshëm’ madje disa menduan se “i” do të thotë “telefoni im”, por nuk është kështu. Në vitin 1998, Steve Jobs prezantoi iMac, produktin e parë të Apple me prefiksin tashmë të famshëm.

Ideja e tij ishte e thjeshtë, “i” nënkupton atë për të cilën shumica e njerëzve do të përdorin një kompjuter personal, që është interneti.

Megjithatë, shpjegimi nuk mbaroi aty, kështu që Jobs më vonë zbuloi se çfarë simbolizon shkronja “i” dhe në fakt nuk është vetëm një fjalë, por pesë, të cilat simbolizojnë të gjithë identitetin e kompanisë së tij. Përkatësisht, ai tha se pas shkronjës ‘i’ qëndron “individualiteti, udhëzimi, informacioni dhe frymëzimi”. Ai gjithashtu në mënyrë misterioze tha se në fakt “nuk kishte asnjë kuptim zyrtar”, duke aluduar në atë që potencialisht do të thotë “përemër personal” dhe ”udhëzime për qëllime edukative”.