Nga arrestimi i Trump te Papa në “Balenciaga”, si Inteligjenca Artificiale “mashtroi” gjithë botën

Një produkt i inteligjencës artificiale që mashtronte edhe përdoruesit më dinakë dhe dyshues të rrjeteve sociale, ishin fotot e Papa Françeskut që e shfaqnin atë me një veshje krejtësisht të ndryshme nga ajo që jemi mësuar ta shohim në daljet e tij publike. Papa Françesku mahniti internetin gjatë fundjavës kur lideri fetar 86-vjeçar u shfaq me një xhaketë të gjatë të bardhë të dizenjuar nga shtëpia luksoze e modës Balenciaga në fotot e publikuara.

Një Papë super në modë dhe ndryshe

Shumica besonin se fotografia ishte po aq e vërtetë sa fjala e tij. Madje, ai u vlerësua për zgjedhjen e tij stilistike moderne. Ata besonin se Papa thjesht vendosi të bëhej super në modë, duke u shkëputur nga kodet dhe linjat tradicionale të veshjes.

Kjo xhaketë e veçantë, e madhe, me një bel të theksuar dhe një kapuç po aq të madh, ishte diku mes “diçkaje që mund të vishte Papa për të mbajtur të ftohtin në një ditë shumë dimri” dhe “kjo është diçka që vetëm një 25-vjeçar mund të vesh”, thanë disa komente në Twitter.

The boys in Brooklyn could only hope for this level of drip pic.twitter.com/MiqkcLQ8Bd

Pablo Xavier, i cili nuk pranoi të jepte mbiemrin e tij, tha se ai ishte nën efektin e lëndëve narkotike kur filloi të luante me Midjourney, një mjet i inteligjencës artificiale që mund të krijojë imazhe realiste false.

“Sapo kisha idenë: duhet të bëhesha Papa. Më pas erdhi lehtë: “Papa në Balenciaga, pallto Moncler, duke ecur në rrugët e Romës, Parisit”, gjëra të tilla”, tha Pablo Xavier.

I kënaqur me punën e tij, krijuesi i fotove pohoi se kishte shpërndarë fotot “perfekte” në grupin AI Art Universe në Facebook dhe më pas në Reddit. Por imazhi me të vërtetë u hodh sapo u shfaq në Twitter.

Pablo Xavier pohoi se ai pranoi se është padyshim e frikshme që njerëzit menduan se materiali ishte i vërtetë dhe nuk e kundërshtuan atë.

Imazhet pothuajse surreale mashtruan edhe përdoruesin e zjarrtë të Twitter dhe supermodelen Chrissy Teigen, e cila shkroi të shtunën: “Mendova se xhaketa e papës ishte e vërtetë dhe nuk mendoja asgjë për të. Nuk do i mbijetoj dot së ardhmes së teknologjisë”.

I thought the pope’s puffer jacket was real and didnt give it a second thought. no way am I surviving the future of technology

— chrissy teigen (@chrissyteigen) March 26, 2023