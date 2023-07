Franca në alarm nga protestat e dhunshme, Macron mbledh me urgjencë qeverinë

Mbrëmjen e sotme, Emmanuel Macron do të vazhdojë me një “përditësim të situatës” për qeverinë franceze mbi situatën “shpërthyese” në vend, me incidentet dhe “trazirat” që vazhdojnë për të gjashtën ditë radhazi, pas vdekjes së 17-vjeçari Nael nga një oficer policie.

Në orën 19:30 do të zhvillohet një takim në Pallatin Elysee, në prani të kryeministres, Elizabeth Bourne; Ministri i Brendshëm, Gérald Darmanin dhe Ministri i Drejtësisë, Eric Dupont-Moretti, sipas informacioneve nga presidenca franceze.

Bourne dhe Darmanin mbërrijnë në L’Aisle-les-Rose pas sulmit në shtëpinë e kryetarit pranë Parisit

Kryeministri dhe ministri i Brendshëm i Francës janë në qytetin e vogël pas sulmit ndaj kryetarit të bashkisë gjatë natës për të treguar mbështetjen e tyre dhe për të riafirmuar “vendosmërinë e të gjithëve për të parë një fund të kësaj breshërie të papranueshme të dhunës”, sipas njoftimit për shtyp.

Ndërkohë, gjatë natës, policia ka kryer 719 arrestime, ndonëse z. Darmanen theksoi se nata e kaluar ka qenë më e qetë në krahasim me të kaluarat. Dje janë lënduar 45 policë dhe xhandarë, janë djegur 577 automjete dhe 74 objekte, ndërsa janë shënuar 871 zjarre në rrugë, thuhet në raportin e MPB-së.

Për të dytën natë radhazi, Ministria vendosi 45 mijë policë dhe xhandarë, nga të cilët 7 mijë në Paris dhe rrethinat e tij përreth, ndërsa përforcime janë dërguar në Marsejë dhe Lion, ku kanë ndodhur incidentet më të dhunshme.