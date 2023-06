Franca “digjet”, Macron kërcen në koncertin e Elton John: Shpërthen indinjata!

Vrasja e një 17-vjecari nga policia ngjalli një valë indinjate që ende nuk po shuhet në Francë, ku vazhdojnë protestat e dhunshme e zjarret nëpër rrugë.

Por pikërisht në një kohë të tillë tensionesh, presidenti Emmanuel Macron u filmua duke kërcyer nën tingujt e këngëve të Elton John-t në Accor Arena të Parisit, ku këngëtari i madh po performonte në ndalesën e radhës së turit të tij të lamtumirës.

Kaq u desh që zemërata e francezëve të ndizej edhe më shumë. Autoritetet franceze dërguan me dhjetëra mijëra oficerë policie nëpër rrugë në përpjekje për të frenuar trazirat e përhapura urbane pas ekzekutimit të adoleshentit të identifikuar vetëm si Nahel.

The President of France, Emmanuel Macron stated today that the ongoing Riots have resulted in Worse Violence than the 2005 French Riots in which over 3,000 Civilians and Police were Injured and over 8,000 Cars were Destroyed; he further stated that Decisions will have to be made… pic.twitter.com/rd1NBRLCeC

— OSINTdefender (@sentdefender) June 30, 2023