FOTOLAJM/ Pas dhunës policore ndaj studentëve, Rama nxjerr karrigen tek shkallët e Kryeministrisë me shënimin: Dialog

Pas dhunës policore ndaj studentëve të cilët prej ditësh dalin në protestë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ky i fundit ka zgjedhur të provokojë protestuesi.
Në oborrin e kryeministrit janë nxjerrë disa karrige, të ngjashme me ato që zhvillohen mbledhje ne kryeministri dhe sipër tyre është vendosur një shënim, “Dialog”.
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Vendosja e karriges me mbishkrimin “Dialog” shihet si një mesazh i drejtpërdrejtë ndaj protestuesve, ndërsa situata politike mbetet e tensionuar.
Ndërkohë kanë qenë disa të rinj, që i kanë kthyer përgjigje, duke vendosur mbi ato karrige shënimin “S’ka dialog, jep dorëheqjen”.