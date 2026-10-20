Zbardhet faktori që çoi Ferran Torres drejt transferimit te Paris Saint-Germain

Ferran Torres u largua nga Barcelona gjatë afatit kalimtar të verës për shkak të një vendimi të rëndësishëm që lidhej me të ardhmen e tij në klub.
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Sipas një raportimi të Diario AS, drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, nuk e kishte konsideruar asnjëherë sulmuesin valencian si figurën kryesore të repartit ofensiv. Për këtë arsye, ai nuk i dha përparësi rinovimit të kontratës së Torresit.
Më 15 gusht, Ferran u transferua te Paris Saint-Germain në një marrëveshje që kapte vlerën e afërt me 50 milionë euro. Ky operacion i mundësoi klubit katalunas të avanconte negociatat me Manchester Cityn për të përfunduar transferimin e Rodrit.
Edhe pse nën drejtimin e Hansi Flick sulmuesi kishte rifituar një rol të rëndësishëm në formacionin titullar, Deco zgjodhi t’i shtynte diskutimet për zgjatjen e kontratës. Barcelona deklaroi se bisedimet mund të zhvilloheshin në shtator ose gjatë vjeshtës, por përfaqësuesit e lojtarit nuk morën asnjëherë një ofertë zyrtare.
Situata u ndikua gjithashtu nga marrëdhënia mes Decos dhe ish-drejtorit sportiv Mateu Alemany. Torres kishte qenë një projekt i veçantë për Alemanyn, i cili e njihte prej periudhës së përbashkët në Valencia dhe kishte raporte të afërta me agjentin e futbollistit, Hector Peris.
Me negociatat për rinovimin të bllokuara dhe përballë interesimit konkret nga jashtë, Ferran dha miratimin për nisjen e bisedimeve me PSG-në. Marrëveshja u arrit brenda një kohe të shkurtër.
Torres u largua nga Barcelona pas katër sezonesh e gjysmë, gjatë të cilave zhvilloi 207 paraqitje dhe shënoi 65 gola. Me klubin katalunas ai fitoi dy tituj të La Ligas, një Kupë të Mbretit dhe tre Superkupa të Spanjës.
Transferimi ndodhi në një moment kur sulmuesi po kalonte periudhën më të mirë të formës, pasi ishte vendosur si qendërsulmues nën drejtimin e Flick. Të martën, Ferran do të përballet me ish-klubin e tij në Parc des Princes, në ndeshjen e xhiros së tretë të Ligës së Kampionëve.