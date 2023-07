“Falenderoj Ramën, suksese Taulantit”, Çuçi reagon për herë të parë pas shkarkimit

Bledi Çuçi ka reaguar për herë të parë pas shkarkimit nga detyra si MInistër i brendshëm nga ana e kryeminsitrit Edi Rama.

Në postimin e tij Çuçi falenderon kreun e qeerisë për bashkëpunimin që patën gjatë kohës që ai mbajti pozicionin e Ministrit të Brendshëm, për mbështetjen që i ka dhënë.

Gjithashtu Çuçi i uron suksese në detyrë pasardhësit të tij Taulant Balla.



Postimi i Çuçit:

Falënderoj kryeministrin Rama për besimin dhe mbështetjen që më ka dhënë këto dy vite e gjysmë në detyrën e vështirë të Ministrit të Brendshëm. Për mua ka qenë nder dhe përgjegjësi e madhe të ushtroja këtë funksion të lartë publik dhe shumë të rëndësishëm.

Prej ditës së parë kur e mora atë detyrë e deri më sot kam punuar e shërbyer me integritet dhe bashkë me skuadrën e Ministrisë së Brendshme kemi adresuar shumë sfida që lidhen me sigurinë, rendin publik, emigracionin, gjendjen civile dhe pushtetin vendor.

Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë ata që ishin krah meje në këtë rrugëtim sfidues.

Suksese Taulantit në sfiden e re, për të vijuar me reformat transformuese në këtë ministri e veçanërisht në Policinë e Shtetit.

Bledi Çuçi u shkarkua nga detyra e Ministrit të Brendshëm pas ngjarjes së rëndë të dndohur dy ditë më parë në askin Thumanë-Fushë Krujë, ku disa anëtarë të familjesë së Rrahman Rrajes dhunuan barbarisht dy kushërinjtë Jashar dhe Bilbil Maja, pse u ankuan për guroren.

Ndërkohë më herët gjatë ditës së sotme edhe Rrahman Rraja dorëzoi mandatin e deputetit, ndërsa i kërkoi falje familjes së dy personave të dhunuar nga familljarët e tij.